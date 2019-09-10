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  • Kiralık daire arayanlar dikkat! İstanbul’un en ucuz kiralık daireleri burada! İşte detaylar…

arayanlar dikkat! ’un en ucuz kiralık daireleri burada! İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 10.09.2019 19:16 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 19:24
Kiralık daire arayanlar dikkat! İstanbul’un en ucuz kiralık daireleri burada! İşte detaylar…

başta olmak üzere pek çok nedenle ev değişikliği yapmayı düşünen vatandaşlar taşınmay8ı düşündükleri il ve ilçelerde bütçelerine en uygun ve en ucuz kiralık daireleri nerede bulacağını yoğun şekilde araştırmaya devam ediyorlar. Siz değerli okurlarımız için hazırladığımız içeriğimizde İstanbul'daki en ucuz kiralık dairelerin nerelerde bulunduğunu derledik. İşte tüm detaylar…

(Sıralama en pahalıdan en ucuza doğrudur)

Kiralık daire arayanlar dikkat! İstanbul’un en ucuz kiralık daireleri burada! İşte detaylar…

BEŞİKTAŞ - Metrekare kira bedeli: 25 TL

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Kiralık daire arayanlar dikkat! İstanbul’un en ucuz kiralık daireleri burada! İşte detaylar…

BEYOĞLU - Metrekare kira bedeli: 24 TL

Kiralık daire arayanlar dikkat! İstanbul’un en ucuz kiralık daireleri burada! İşte detaylar…

SARIYER - Metrekare kira bedeli: 24 TL

Kiralık daire arayanlar dikkat! İstanbul’un en ucuz kiralık daireleri burada! İşte detaylar…

BAKIRKÖY - Metrekare kira bedeli: 21 TL

Kiralık daire arayanlar dikkat! İstanbul’un en ucuz kiralık daireleri burada! İşte detaylar…

ŞİŞLİ - Metrekare kira bedeli: 19 TL

Kiralık daire arayanlar dikkat! İstanbul’un en ucuz kiralık daireleri burada! İşte detaylar…

ADALAR - Metrekare kira bedeli: 19 TL

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