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fırtınası geçti, oltasını alan...

'ın Süleymanpaşa ilçesinde geçen hafta tropik ve fırtınası haberlerinden dolayı balık tutmaya çıkamayan olta balıkçıları bu hafta sonu sahile akın etti.

Giriş Tarihi: 08.10.2018 02:16 Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 02:21
Kırbaç fırtınası geçti, oltasını alan...

'da geçtiğimiz hafta sonu fırtınası beklentisi ve havanın yağışlı olması nedeniyle denize balık tutmaya gidemeyen vatandaşlar bugün sahile akın etti.

Kırbaç fırtınası geçti, oltasını alan...

Onlarca olta balıkçısı, balık tutmak için sahile dizilip adeta balık tutma yarışına başladı.

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Kırbaç fırtınası geçti, oltasını alan...

Olta ile balık tutmaya çalışan balıkçılar, "Geçen hafta , tropik fırtına ve yoğun yağış haberleri nedeniyle balık tutmaya inemedik. Bu hafta sonu hava çok çok güzel, balık tutup güzel havanın keyfini çıkarmak için sahile indik" dediler.

Kırbaç fırtınası geçti, oltasını alan...
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Kırbaç fırtınası geçti, oltasını alan...
Kırbaç fırtınası geçti, oltasını alan...
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