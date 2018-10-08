Kırbaç fırtınası geçti, oltasını alan...

Olta ile balık tutmaya çalışan balıkçılar, "Geçen hafta kırbaç, tropik fırtına ve yoğun yağış haberleri nedeniyle balık tutmaya inemedik. Bu hafta sonu hava çok çok güzel, balık tutup güzel havanın keyfini çıkarmak için sahile indik" dediler.