Kırgız kültürü ekmek kapıları oldu

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar, evlerinin bir bölümünde oluşturdukları atölyede ürettikleri geleneksel kıyafetleri satarak hem geçimlerini sağlıyor hem de kültürlerini yaşatıyor. Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 36 yıl önce göç ederek Erciş ilçesindeki Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgız Türkleri, bulundukları bölgede yaşam tarzları, gelenekleri ve binicilikteki ustalıklarıyla dikkati çekiyor. Mahallede "han otağı" kuran Kenan ve Ahmet Aytaç kardeşler burada ağırladıkları ziyaretçilerine kültürlerini tanıtıyor, geleneksel kıyafetler giyerek fotoğraf çekme imkanı sunuyor ve yöresel yemek ikramında bulunuyor.