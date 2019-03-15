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Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü 'da yaşatıyor

'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu olan "kökbörü"yü yurt içinde ve yurt dışında oynayarak gelecek kuşaklara aktarıyor.

Giriş Tarihi: 15.03.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 12:25
Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyor

'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, ata sporları "kökbörü"yü gelecek kuşaklara aktarmak için çaba gösteriyor.

Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyor

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 36 yıl önce göç ederek Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgız Türkleri, geleneklerini yaşatmak için Valiliği ve Erciş Kaymakamlığının da desteği ile Ulupamir Kökbörü Spor Kulübü ve Derneğini kurdu.

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Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyor

Kırgız Türkleri, kulüp ve dernek çatısı altında çeşitli etkinlikler ve sportif faaliyetler gerçekleştiriyor.

Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyor

Kırgızistan'da milli spor olarak kabul edilen kökbörü (oğlak kapma) oyununu özel günlerde ve düğün törenlerinde oynayan Kırgızlar, yurt içinde ve dışında düzenlenen yarışmalarda da ata sporlarını yapmanın heyecanını yaşıyor.

Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyor

Oyunda iki takıma ayrılan biniciler, yerdeki oğlak postunu kapmanın mücadelesini verirken, çekişmeli geçen, post parçalanıncaya kadar devam eden mücadele renkli görüntülere sahne oluyor.

Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyor

5 BİN YILLIK ATA SPORLARINI YAŞATMAK İÇİN BÜYÜK ÇABA GÖSTERİYORLAR

Kulüp başkanı Yakup Timur, yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 bin yıllık ata sporlarını yaşatmak için büyük çaba gösterdiklerini söyledi.

Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyor

Yurt içinde ve dışında düzenlenen yarışmalarda hem Türkiye'yi temsil ettiklerini hem de bu sporu gelecek kuşaklara aktardıklarını anlatan Timur, şöyle devam etti:

"Bu spor aslında bir savaş oyunu. Çocuklara 7 yaşından itibaren öğretiyoruz. Kökbörü 'mavi kurt' demek. Eskiden obadaki erkekler savaşlara giderdi. Obada bulunan sürü kadınlara kalıyordu ve sürüye kurtlar saldırıyordu. Savaştan dönen erkekler kurtları avlıyordu. Atlarla canlı yakalıyordu. Yakaladıkları kurtları birbirlerine atarak bir oyun haline getirdiler. Günümüzde ise bu bir spor haline geldi"

Timur, geçen yıllarda Türkiye'yi Kırgızistan ve Kazakistan'da düzenlenen yarışmalarda temsil ederek başarılı sonuçlar aldıklarını dile getirdi.

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