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Kırık diş başına bela oldu: Duyunca hayatının şokunu yaşadı!
Giriş Tarihi: 13.01.2023 11:32
Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
11:32
Kırık diş başına bela oldu: Duyunca hayatının şokunu yaşadı!
Duyanları hayrete düşüren olay İstanbul'da yaşandı. 3 ay önce, 2 çürük dişi için doktora giden Hüseyin Güvenaltun, dişlerinden 1'ini çektirdi, kırık olan dişine ise iltihap olduğu için antibiyotik tedavisi uygulandı. Ağrısı geçtiği için doktora gitmeyen Güvenaltun, doktora gidince hayatının şokunu yaşadı. İhmal edilen kırık diş, zamanla dilde yara oluşmasına sebep oldu. Kansere dönüşen yara, boyundaki leflere kadar sıçradı.