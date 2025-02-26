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Haberler Yaşam Kırıkkale iftar vakti 2025: Kırıkkale İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 12:02 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 12:12

Kırıkkale iftar vakti 2025: Kırıkkale İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

İl il sahur ve iftar vakitleri araştırmaları arasında Kırıkkale iftar vakti de yer tutuyor. Bu ilde ikamet edip oruç ibadetini eda edecek olan vatandaşlar, Kırıkkale İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Ezan vakitleri her gün birkaç dakika değişiklik gösterdiği için günlük olarak takip etmek gerekiyor. İşte 2025 İmsakiye ile Kırıkkale iftar vakti ve sahur saati…

Kırıkkale iftar vakti 2025: Kırıkkale İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Kırıkkale iftar vakti ve sahur saati, il genelinde orucunu eda etmeye hazırlananlar tarafından mercek altına alınıyor. Orucun temel gerekliliklerinin yanında vakitlere de dikkat etmek önemli olduğundan Kırıkkale İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta sorusu sıklıkla yanıt arıyor. İşte 2025 Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile Kırıkkale iftar vakti ve sahur saati…

Kırıkkale iftar vakti 2025: Kırıkkale İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

KIRIKKALE İMSAKİYE 2025 İLE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ
Kırıkkale İmsakiye takvimi ile bu ilde ikamet edenlerin oruca niyet edeceği ve orucu açacağı vakitler belli oldu. İşte, Kırıkkale'de 1 Mart 2025 Cumartesi iftar ve sahur saati…

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Kırıkkale iftar vakti 2025: Kırıkkale İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

KIRIKKALE İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:50

İftar Vakti: 18:44

2 Mart Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 05:48

İftar Vakti: 18:45

3 Mart Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:47

İftar Vakti: 18:46

4 Mart Salı

Sahur (İmsak) Vakti: 05:45

İftar Vakti: 18:48

5 Mart Çarşamba

Sahur (İmsak) Vakti: 05:44

İftar Vakti: 18:49

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Kırıkkale iftar vakti 2025: Kırıkkale İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

KIRIKKALE TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre Kırıkkale için ilk teravih vakti 20:01 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 20:02

2 Mart Pazar: 20:03

3 Mart Pazartesi: 20:04

4 Mart Salı: 20:05

5 Mart Çarşamba: 20:06

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Kırıkkale iftar vakti 2025: Kırıkkale İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ORUÇ KİMLERE FARZDIR?
İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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