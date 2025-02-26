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Kırıkkale iftar vakti 2025: Kırıkkale İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
12:12
İl il sahur ve iftar vakitleri araştırmaları arasında Kırıkkale iftar vakti de yer tutuyor. Bu ilde ikamet edip oruç ibadetini eda edecek olan vatandaşlar, Kırıkkale İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Ezan vakitleri her gün birkaç dakika değişiklik gösterdiği için günlük olarak takip etmek gerekiyor. İşte 2025 İmsakiye ile Kırıkkale iftar vakti ve sahur saati…