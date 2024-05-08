Kırıkkale’de Dr. Melike Sargın İlhan ameliyatta ölmüştü! Aileden şoke eden iddia: Uzman doktorlar yerine...

"HİÇBİR ASİSTAN DOKTOR HENÜZ ALMADIĞI BİR DİPLOMANIN AMELİYATINI GERÇEKLEŞTİREMEZ"

Aile tarafından "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan açılan dava evrakında, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı "B.10.0.THG.0.10.00.02-251-99-12894" sayılı genelge hatırlatıldı. 2011 tarihli genelgede, "Sağlık Bakanlığı'nın genelgesi uyarınca hiçbir asistan doktor, henüz almadığı bir diplomanın ameliyatını gerçekleştiremez. Uzmanlık bilgi ve becerisi gerektiren her türlü müdahale ve tıbbi uygulamaların mutlaka ilgili eğitim sorumlusu veya uzman sorumluluğunda ve nezaretinde yapılmalıdır" ifadeleri yer alıyor.