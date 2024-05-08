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Kırıkkale'de Dr. Melike Sargın İlhan ameliyatta ölmüştü! Aileden şoke eden iddia: Uzman doktorlar yerine...
Giriş Tarihi: 08.05.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
15:19
Kırıkkale'de Dr. Melike Sargın İlhan ameliyatta ölmüştü! Aileden şoke eden iddia: Uzman doktorlar yerine...
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi alan Dr. Melike Sargın İlhan (27), böbrek taşı ameliyatında hayatını kaybetti. 27 yaşındaki Melike'nin annesi ve babası, ameliyatı uzman doktorlar yerine asistanların yaptığını iddia etti. Acılı aile, doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu.