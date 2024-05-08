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Giriş Tarihi: 08.05.2024 15:19 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 15:19

Kırıkkale'de Dr. Melike Sargın İlhan ameliyatta ölmüştü! Aileden şoke eden iddia: Uzman doktorlar yerine...

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi alan Dr. Melike Sargın İlhan (27), böbrek taşı ameliyatında hayatını kaybetti. 27 yaşındaki Melike'nin annesi ve babası, ameliyatı uzman doktorlar yerine asistanların yaptığını iddia etti. Acılı aile, doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

İHA
Kırıkkale’de Dr. Melike Sargın İlhan ameliyatta ölmüştü! Aileden şoke eden iddia: Uzman doktorlar yerine...

Kırıkkale'de görev yaptığı Tıp Fakültesi Hastanesi'nde böbrek taşı ameliyatına giren Dr. Melike Sargın İlhan (27), hayatını kaybetti. 27 yaşındaki Melike'nin acılı ailesi ise şoke eden bir iddia ortaya attı. Kızlarının 23 Nisan günü resmi tatilde ameliyata alındığını belirten aile, ameliyatı uzman doktorlar yerine asistanların yaptığını iddia ederek, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kırıkkale’de Dr. Melike Sargın İlhan ameliyatta ölmüştü! Aileden şoke eden iddia: Uzman doktorlar yerine...

"HİÇBİR ASİSTAN DOKTOR HENÜZ ALMADIĞI BİR DİPLOMANIN AMELİYATINI GERÇEKLEŞTİREMEZ"

Aile tarafından "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan açılan dava evrakında, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı "B.10.0.THG.0.10.00.02-251-99-12894" sayılı genelge hatırlatıldı. 2011 tarihli genelgede, "Sağlık Bakanlığı'nın genelgesi uyarınca hiçbir asistan doktor, henüz almadığı bir diplomanın ameliyatını gerçekleştiremez. Uzmanlık bilgi ve becerisi gerektiren her türlü müdahale ve tıbbi uygulamaların mutlaka ilgili eğitim sorumlusu veya uzman sorumluluğunda ve nezaretinde yapılmalıdır" ifadeleri yer alıyor.

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Kırıkkale’de Dr. Melike Sargın İlhan ameliyatta ölmüştü! Aileden şoke eden iddia: Uzman doktorlar yerine...

Baba Halil İbrahim Sargın, İHA muhabirine, ameliyat sırasında uzman doktorların olmadığını iddia ederek, ameliyatı yapan üroloji ve anestezi asistanlardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Kırıkkale’de Dr. Melike Sargın İlhan ameliyatta ölmüştü! Aileden şoke eden iddia: Uzman doktorlar yerine...

"BİZE ÖLDÜKTEN SONRA HABER VERDİLER"

Entübe edildikten sonra kızının hayatını kaybettiğini anlatan Sargın, "Acildeki doktorlar 'üroloji doktorlarına haber verelim' dedi. Üroloji doktoruyla konuştular. '6 milimetre taş var, çok basit bir şekilde bu taşı alırız' dediler. Saat 10.00'da içeriye aldılar. Çocuğum bir türlü dışarıya çıkmadı. Doğru dürüst bilgi de vermediler. Bize öldükten sonra haber verdiler.

Kırıkkale’de Dr. Melike Sargın İlhan ameliyatta ölmüştü! Aileden şoke eden iddia: Uzman doktorlar yerine...

Ankara'dan tanıdık doktorları çağırdık. Onlar geliyor, bunların ilgili uzmanı Anabilim Dalı Başkanı gelmiyor. Ameliyatı yapanlar, üroloji asistanı ve anestezi asistanı. Sonra geldiler, ortalığı toplamaya çalıştılar ama bir türlü toparlayamadılar. Çocuğu orada entübe ettiler, sonra da öldü. Biz çok acılıyız, başkaları yaşamasın. Savcılığa şikayetçi olduk" dedi.

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