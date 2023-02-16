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Kırılan fay havadan görüntülendi! Deprem bilimcilerden dikkat çeken sözler: 5 fay parçası kırıldı
Giriş Tarihi: 16.02.2023 09:56
Güncelleme Tarihi: 16.02.2023
09:58
Kırılan fay havadan görüntülendi! Deprem bilimcilerden dikkat çeken sözler: 5 fay parçası kırıldı
Kahramanmaraş depremlerine neden olan fay hattı havadan görüntülendi. Deprem bilimcilerin üzerinde araştırmalarını sürdürdüğü asrın felaketine ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. 'Fay gittikçe saçılmaya başladı' diyen Prof. Dr. Hüsnü Serdar Akyüz, 5 fay parçasının kırıldığını belirtti.