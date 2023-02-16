Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kırılan fay havadan görüntülendi! Deprem bilimcilerden dikkat çeken sözler: 5 fay parçası kırıldı
Giriş Tarihi: 16.02.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 09:58

Kırılan fay havadan görüntülendi! Deprem bilimcilerden dikkat çeken sözler: 5 fay parçası kırıldı

Kahramanmaraş depremlerine neden olan fay hattı havadan görüntülendi. Deprem bilimcilerin üzerinde araştırmalarını sürdürdüğü asrın felaketine ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. 'Fay gittikçe saçılmaya başladı' diyen Prof. Dr. Hüsnü Serdar Akyüz, 5 fay parçasının kırıldığını belirtti.

DHA
Kırılan fay havadan görüntülendi! Deprem bilimcilerden dikkat çeken sözler: 5 fay parçası kırıldı

Deprem bilimciler Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremler ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Tüm dünyadan uzmanların üzerinde çalıştığı fay hattı havadan görüntülendi. Deprem bilimciler, görüntüler ile ilgili çarpıcı detayları aktardı.

Kırılan fay havadan görüntülendi! Deprem bilimcilerden dikkat çeken sözler: 5 fay parçası kırıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi öncülüğünde, 5 üniversitenin öğretim üyelerinin de katılımıyla, 13 deprem bilimci, afet bölgelerinde 10 gündür çalışıyor. 4 ayrı grup halinde çalışan bilim insanları, yüzey kırığı haritalaması yaparak çalışmanın sonucunda dağılımları belirleyecek. İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü ekibi 10. günde Kahramanmaraş'tan geçen Narlı fay hattının bitiş noktasında yer alan Pazarcık ilçesine bağlı Tetirlik köyünde inceleme yaptı. İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Hüsnü Serdar Akyüz, Doç. Dr. Cengiz Zabcı, Prof. Dr. Gürsel Sunal, Dr. Nurettin Yakupoğlu ve doktora öğrencisi Asen Sabuncu, Narlı fay hattının bitiş noktasında Doğu Anadolu fay hattı ile kesiştiği bölgeyi raporladı. Doç. Dr. Cengiz Zabcı tarafından havadan yüksek çözünürlüklü dron ile fay hattı görüntülendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kırılan fay havadan görüntülendi! Deprem bilimcilerden dikkat çeken sözler: 5 fay parçası kırıldı

"KIRILAN 4 SEGMENTİN TOPLAM UZUNLUĞU 300 KİLOMETREYE YAKIN"

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Hüsnü Serdar Akyüz, "Deprem Doğu Anadolu fayı fakat Doğu Anadolu fayının dışında Narlı ve Çardak fayı da kırıldı. Doğu Anadolu fayının 3 tane segmenti var. En güneyde Amanos segmenti, yaklaşık 100 kilometrelik bir kesim, orası kırıldı. Türkoğlu ile Gölbaşı arasında Pazarcık segmenti olarak adlandırdığımız Pazarcık segmenti kırıldı. Gölbaşı'ndan Kuzey Doğu'ya doğru devam eden Erkenek segmenti kırıldı

Kırılan fay havadan görüntülendi! Deprem bilimcilerden dikkat çeken sözler: 5 fay parçası kırıldı

Bunlar Doğu Anadolu fayına ait segmentler. Bunun dışında Güney'de Ölü Deniz fayı dediğimiz Hatay'ın doğusundan geçen Ürdün'e doğru devam eden Ölüdeniz fayı var. Ölüdeniz fayının da en kuzey ucu, Narlı fayı olarak adlandırılıyor. Narlı fayının Doğu Anadolu Fayı ile çakışma noktasındayız. Sabah ilk depremde kırılan hatlar bu hatlar. Amanos, Pazarcık, Erkenek ve Narlı segmenti, 4 tane segment kırıldı. Bunların toplam uzunluğu da 280-300 kilometreye yakın" dedi.


Kırılan fay havadan görüntülendi! Deprem bilimcilerden dikkat çeken sözler: 5 fay parçası kırıldı

"DAHA KOMPLEKS BİR FAY GEOMETRİSİ İZLİYORUZ"

Prof. Dr. Hüsnü Serdar Akyüz, kesişen fayların birbirine yaklaştıkça karışık bir fay geometrisi görüldüğünü belirten "Öğlen saatlerinde kırılan fay parçası ise Çardak fayı. O da gene Doğu Anadolu fayından ayrılan doğu-batı gidişli bir fay. Şimdi Narlı fayının üzerinde ölçtüğümüz ötelenmeler maksimum 2 buçuk metreydi, genellikle daha düşük 1 ve 1 buçuk metre ötelenmeler ölçtük ama sonlara doğru gittikçe bu fay saçılmaya başladı, çünkü artık büyük bir sistemle karşılaşıyor.

SON DAKİKA