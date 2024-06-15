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Kırklareli Bayram namazı saati duyuruldu! Kırklareli’nde bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
14:01
Kırklareli Bayram namazı saati duyuruldu! Kırklareli’nde bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Kırklareli bayram namazı saati 2024 bu ilde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bayram sabahı camiler dolup taşarken bir yandan da milyonlarca Müslüman bayram namazı kılacak. Kurban bayramı bu yıl 16 Haziran 2024 Pazar günü idrak edilecek. Diyanet tarafından il il bayram namazı saatleri paylaşıldı. Peki; Diyanet ile Kırklareli bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman? İşte Kırklareli bayram namazı saati 2024!