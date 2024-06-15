Kırklareli Bayram namazı saati duyuruldu! Kırklareli’nde bayram namazı saat kaçta kılınacak?

1. Rekat Kılınışı

*Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

*Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

*Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. *Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

*Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

*Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

*İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. *Cemaat ise sessizce imamı dinler.

*Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.