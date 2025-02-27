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Haberler Yaşam Kırklareli iftar vakti 2025: Kırklareli İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:54 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 10:54

Kırklareli iftar vakti 2025: Kırklareli İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayının manevi iklimine adım adım yaklaşılırken, Kırklareli'de oruç tutacak vatandaşlar 2025 imsakiye bilgilerini araştırmaya başladı. Sahur vakti ile niyet edilerek başlayan bu mübarek günlerde, iftar saati yaklaştıkça sofralarda heyecan ve huzur bir arada yaşanacak. Oruç ibadetini yerine getirecek olanlar, gün boyunca sabırla bekleyecek ve akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak. Peki, Kırklareli'de iftar vakti saat kaçta?

Kırklareli iftar vakti 2025: Kırklareli İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan'a sayılı günler kala, Kırklareli'de oruç tutacaklar sahur vakti ve iftar saati için imsakiye bilgilerini incelemeye başladı. Günlük ibadetlerini planlamak isteyenler, iftar vakti saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte 2025 Kırklareli imsakiye detayları

Kırklareli iftar vakti 2025: Kırklareli İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

KIRKLARELİ İMSAKİYE 2025: KIRKLARELİ İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı. Kırklareli başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. 1 Mart Cumartesi gününe denk gelen Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri şöyle;

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Kırklareli iftar vakti 2025: Kırklareli İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Kırklareli'de Ramazan ayının ilk beş günü için iftar ve sahur vakitleri aşağıdaki gibidir:

Ramazan ayının 1. günü (1 Mart Cumartesi)

Kırklareli İmsak (Sahur) Vakti: 06:14

Kırklareli İftar Vakti: 19:08

Ramazan ayının 2. günü (2 Mart Pazar)

Kırklareli İmsak (Sahur) Vakti: 06:12

Kırklareli İftar Vakti: 19:09

Ramazan ayının 3. günü (3 Mart Pazartesi)

Kırklareli İmsak (Sahur) Vakti: 06:11

Kırklareli İftar Vakti: 19:10

Ramazan ayının 4. günü (4 Mart Salı)

Kırklareli İmsak (Sahur) Vakti: 06:09

Kırklareli İftar Vakti: 19:11

Ramazan ayının 5. günü (5 Mart Çarşamba)

Kırklareli İmsak (Sahur) Vakti: 06:08

Kırklareli İftar Vakti: 19:13

Kırklareli iftar vakti 2025: Kırklareli İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre Kırklareli için ilk teravih vakti 20:01 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

28 Şubat 2025 Cuma

Yatsı Namazı: 20:02

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

1 Mart 2025 Cumartesi

Yatsı Namazı: 20:03

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

2 Mart 2025 Pazar

Yatsı Namazı: 20:04

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

3 Mart 2025 Pazartesi

Yatsı Namazı: 20:05

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

4 Mart 2025 Salı

Yatsı Namazı: 20:06

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

5 Mart 2025 Çarşamba

Yatsı Namazı: 20:07

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Kırklareli iftar vakti 2025: Kırklareli İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

2025 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

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