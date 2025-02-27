Kırklareli iftar vakti 2025: Kırklareli İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Kırklareli'de Ramazan ayının ilk beş günü için iftar ve sahur vakitleri aşağıdaki gibidir:
Ramazan ayının 1. günü (1 Mart Cumartesi)
Kırklareli İmsak (Sahur) Vakti: 06:14
Kırklareli İftar Vakti: 19:08
Ramazan ayının 2. günü (2 Mart Pazar)
Kırklareli İmsak (Sahur) Vakti: 06:12
Kırklareli İftar Vakti: 19:09
Ramazan ayının 3. günü (3 Mart Pazartesi)
Kırklareli İmsak (Sahur) Vakti: 06:11
Kırklareli İftar Vakti: 19:10
Ramazan ayının 4. günü (4 Mart Salı)
Kırklareli İmsak (Sahur) Vakti: 06:09
Kırklareli İftar Vakti: 19:11
Ramazan ayının 5. günü (5 Mart Çarşamba)
Kırklareli İmsak (Sahur) Vakti: 06:08
Kırklareli İftar Vakti: 19:13