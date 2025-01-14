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Kırklareli, Tekirdağ, Edirne’de yarın okullar tatil mi? 15 Ocak Çarşamba kar tatili var mı, açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
11:52
Kırklareli, Tekirdağ, Edirne’de yarın okullar tatil mi? 15 Ocak Çarşamba kar tatili var mı, açıklama geldi mi?
Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışının etkili olduğu Trakya bölgesinde, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de yaşayan öğrenciler ve veliler yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. "15 Ocak Çarşamba günü kar tatili var mı?" sorusu gündemdeki yerini korurken, yetkililerden gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte detaylar...