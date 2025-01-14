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Haberler Yaşam Kırklareli, Tekirdağ, Edirne’de yarın okullar tatil mi? 15 Ocak Çarşamba kar tatili var mı, açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:52 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:52

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne’de yarın okullar tatil mi? 15 Ocak Çarşamba kar tatili var mı, açıklama geldi mi?

Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışının etkili olduğu Trakya bölgesinde, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de yaşayan öğrenciler ve veliler yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. "15 Ocak Çarşamba günü kar tatili var mı?" sorusu gündemdeki yerini korurken, yetkililerden gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte detaylar...

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne’de yarın okullar tatil mi? 15 Ocak Çarşamba kar tatili var mı, açıklama geldi mi?

Trakya'da etkisini gösteren kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, özellikle öğrenciler ve veliler "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'deki güncel durum ve yetkililerin kar tatiliyle ilgili açıklamaları mercek altına alınmdı. Peki, 15 Ocak Çarşamba okullar tatil mi?İşte, detaylar...

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne’de yarın okullar tatil mi? 15 Ocak Çarşamba kar tatili var mı, açıklama geldi mi?

KIRKLARELİ'NDE 14 OCAK OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Kofçaz ilçesinde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Kırklareli, Tekirdağ, Edirne’de yarın okullar tatil mi? 15 Ocak Çarşamba kar tatili var mı, açıklama geldi mi?

TEKİRDAĞ'DA 15 OCAK (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ?

Tekirdağ'da kar yağışı bugün ve yarın etkisini sürdürmeye devam ediyor. 15 Ocak Çarşamba günü Tekirdağ'da eğitime ara verildiğine dair henüz valilik açıklaması gelmedi. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne’de yarın okullar tatil mi? 15 Ocak Çarşamba kar tatili var mı, açıklama geldi mi?

EDİRNE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

15 Ocak Çarşamba günü Edirne'de eğitime ara verildiğine dair henüz valilik açıklaması gelmedi. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne’de yarın okullar tatil mi? 15 Ocak Çarşamba kar tatili var mı, açıklama geldi mi?

KIRKLARELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kırklareli'de kar yağışı bugün ve yarın etkisini sürdürmeye devam ediyor. 15 Ocak Çarşamba günü Kırklareli'de eğitime ara verildiğine dair henüz valilik açıklaması gelmedi.

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