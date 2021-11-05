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Haberler Yaşam Kırklareli'de korkunç olay! Yeni evli kadını bıçaklayarak öldürdü
Giriş Tarihi: 05.11.2021 08:36 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 08:39

Kırklareli'de korkunç olay! Yeni evli kadını bıçaklayarak öldürdü

Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçe Belediyesi'nde çalışan ve yaklaşık bir ay önce evlenen İlknur Gökay Tuncel (42), yürüyerek evine giderken önceden tanıdığı Selçuk G.'nin (44) bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kendisini de bıçakla yaralayan Selçuk G. tedavi altına alındı.

DHA
Kırklareli’de korkunç olay! Yeni evli kadının bıçaklayarak öldürdü

KIRKLARELİ'DE KORKUNÇ OLAY! YENİ EVLİ KADININ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Kırklareli’de korkunç olay! Yeni evli kadının bıçaklayarak öldürdü

Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışan İlknur Gökay Tuncel, akşam saatlerinde işinden çıktıktan sonra evine giderken, Fatih Caddesi üzerinde Selçuk G.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

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Kırklareli’de korkunç olay! Yeni evli kadının bıçaklayarak öldürdü

Tuncel'i vücudunun çeşitli yerlerinde bıçaklayan Selçuk G., aynı bıçakla kendisini de bıçakladı. İkili kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kırklareli’de korkunç olay! Yeni evli kadının bıçaklayarak öldürdü

Yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İlknur Gökay Tuncel, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kırklareli’de korkunç olay! Yeni evli kadının bıçaklayarak öldürdü

Durumu ağır olan Selçuk G. ise Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek, tedavi altına alındı.

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