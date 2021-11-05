HaberlerYaşamKırklareli'de korkunç olay! Yeni evli kadını bıçaklayarak öldürdü
Giriş Tarihi: 05.11.2021 08:36Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 08:39
Kırklareli'de korkunç olay! Yeni evli kadını bıçaklayarak öldürdü
Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçe Belediyesi'nde çalışan ve yaklaşık bir ay önce evlenen İlknur Gökay Tuncel (42), yürüyerek evine giderken önceden tanıdığı Selçuk G.'nin (44) bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kendisini de bıçakla yaralayan Selçuk G. tedavi altına alındı.