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Haberler Yaşam Kırklareli’de okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Kırklareli’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?
Giriş Tarihi: 12.01.2022 08:15 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 08:15

Kırklareli’de okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Kırklareli’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son dakika açıklamaları ve uyarıları sonrasında yurdun bazı kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Bu illerimiz arasında yer alan Kırklareli'de ise eğitim - öğretim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği merak konusu olarak öğrenci, öğretmen ile veliler tarafından "Bugün Kırklareli'de okullar tatil mi, kar tatili var mı?" şeklindeki sorular üzerinden yoğun araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Kırklareli'de okullar tatil mi, kar tatili var mı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Kırklareli’de okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Kırklareli’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

2022 Ocak ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde kış mevsimi ülkemizde yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıların sonrasında yeni ilk kar yağan illerinden biri de Kırklareli oldu. Yoğun kar yağışı sebebiyle kar tatili olup olmayacağı merak konusu olurken "Bugün Kırklareli'de okullar tatil mi, kar tatili var mı?" sorularına cevap aranmaya devam ediyor.

KIRKLARELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ, KAR TATİLİ VAR MI?

Son dakika Kırklareli'de okullar tatil mi sorusu cevabı diğer tüm detaylar şöyle;

Kırklareli’de okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Kırklareli’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

KIRKLARELİ'NDE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kırklareli'nde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezindeki eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 12 Ocak Çarşamba günü için ara verildiği bildirildi.

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Kırklareli’de okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Kırklareli’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Olumsuz hava koşullarına karşı tüm kurumların teyakkuzda olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

Kırklareli’de okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Kırklareli’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

"İlimizde yaşanan şiddetli fırtına sebebiyle il merkezimiz başta olmak üzere bazı ilçelerimizde yaşanan çatı uçması, ağaç devrilmeleri, baca yangınları gibi olumsuzluklar karşısında, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz gerekli tüm önlemleri almaktadır. Vatandaşlarımızın fırtına ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için zorunlu kalmadıkça evlerinden çıkmamaları, can ve mal güvenliği için yetkili kurumların uyarılarını dikkate almaları büyük önem arz etmektedir. Karşılaşılabilecek olumsuz durumlarda bireysel müdahalelerden kaçınılması 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirimde bulunulması önemle rica olunur."

Kofçaz ilçesinde de fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verilmişti.

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