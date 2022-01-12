2022 Ocak ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde kış mevsimi ülkemizde yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıların sonrasında yeni ilk kar yağan illerinden biri de Kırklareli oldu. Yoğun kar yağışı sebebiyle kar tatili olup olmayacağı merak konusu olurken "Bugün Kırklareli'de okullar tatil mi, kar tatili var mı?" sorularına cevap aranmaya devam ediyor.

KIRKLARELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ, KAR TATİLİ VAR MI?

Son dakika Kırklareli'de okullar tatil mi sorusu cevabı diğer tüm detaylar şöyle;