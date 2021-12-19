Meteoroloji tarafından kar yağışı uyarısı gelince okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. MGM'den gelen son hava tahmin raporuna göre bu hafta yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara bölgesinin Trakya kesiminde bulunan Kırklareli'de yaşayan ve eğitim gören öğrenciler Kırklareli'de okullar tatil mi, Valilik kar tatili açıklaması var mı sorusuna yanıt arıyor. Okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili son kararı valilikler veriyor. Peki Kırklareli'de yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Kırklareli'de okullar tatil mi, Valilik kar tatili açıklaması var mı? İşte son durum