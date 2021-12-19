Kırklareli’de yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Kırklareli’de okullar tatil mi, Valilik kar tatili açıklaması var mı?

KIRKLARELİ OKULLAR TATİL Mİ?

Özellikle öğrencilerin yakından takip ettiği "Kırklareli'de okullar tatil mi?" sorusu henüz yanıt bulmadı. Okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Her yıl kar yağışı ile beraber valilikler tarafından konu ile ilgili açıklama yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yağışlar nedeniyle 4 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.