KİRLİ OYUN FİLM KONUSU VE OYUNCULARI: Kirli Oyun (Freelancers) filmi bu akşam TV'de!

Mezuniyet sonrası babasının eski ortağı olan Vito Sarcone'nin liderlik ettiği bir polis ekibine dâhil olur. Fakat bu grup, teşkilatı yolsuzluklardan çıkar sağlamak için kullanmaktadır. Ahlaksızlığın ve şiddetin hüküm sürdürdüğü bu ortamı daha da kurcalayan Malo babasını ölüme götüren gerçeklerin de peşinden gider; tüm olan bitenin arkasında adamdan intikam alma planları yapar….