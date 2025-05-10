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Haberler Yaşam KİRLİ OYUN FİLM KONUSU VE OYUNCULARI: Kirli Oyun (Freelancers) filmi bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 10.05.2025 21:10 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 21:12

KİRLİ OYUN FİLM KONUSU VE OYUNCULARI: Kirli Oyun (Freelancers) filmi bu akşam TV'de!

Kirli Oyun (Freelancers) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Robert De Niro, 50 Cent ve Beau Garrett gibi isimleri buluşturan filmin yönetmen koltuğunda Jessy Terrero oturuyor. 20212 yapımı filmin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kirli Oyun filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

KİRLİ OYUN FİLM KONUSU VE OYUNCULARI: Kirli Oyun Freelancers filmi bu akşam TV’de!

Bu akşam Show Tv ekranlarında yayınlanacak olacak Kirli Oyun filmi için araştırmalar başladı. 2012 yapımı aksiyon ve macera filmi için ekran başında yerlerini alan izleyiciler filme dair ayrıntıları kontrol ediyor. Peki, Kirli Oyun (Freelancers) filmi konusu ne, oyunları kimler?

KİRLİ OYUN FİLM KONUSU VE OYUNCULARI: Kirli Oyun Freelancers filmi bu akşam TV’de!

KİRLİ OYUN (FREELANCERS) FİLMİ KONUSU

Malo lakaplı Jonas Maldonado, görev başında öldürüldüğüne inandığı New York Polis Departmanı'nı mensubu babasının izinden gitmektedir. Malo, babasının 'iyi bir polis' olduğuna inanarak katillerinin izini sürebilmek için yaşadığı hayatı geride bırakmış ve polis akademisine girmiştir.

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KİRLİ OYUN FİLM KONUSU VE OYUNCULARI: Kirli Oyun Freelancers filmi bu akşam TV’de!

Mezuniyet sonrası babasının eski ortağı olan Vito Sarcone'nin liderlik ettiği bir polis ekibine dâhil olur. Fakat bu grup, teşkilatı yolsuzluklardan çıkar sağlamak için kullanmaktadır. Ahlaksızlığın ve şiddetin hüküm sürdürdüğü bu ortamı daha da kurcalayan Malo babasını ölüme götüren gerçeklerin de peşinden gider; tüm olan bitenin arkasında adamdan intikam alma planları yapar….

KİRLİ OYUN FİLM KONUSU VE OYUNCULARI: Kirli Oyun Freelancers filmi bu akşam TV’de!

KİRLİ OYUN OYUNCULARI

Curtis Jackson,

Forest Whitaker,

Robert De Niro,

Ryan O'Nan,

Matt Gerald,

Beau Garrett,

Malcolm Goodwin,

Robert Wisdom