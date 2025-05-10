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KİRLİ OYUN FİLM KONUSU VE OYUNCULARI: Kirli Oyun (Freelancers) filmi bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 10.05.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025
21:12
KİRLİ OYUN FİLM KONUSU VE OYUNCULARI: Kirli Oyun (Freelancers) filmi bu akşam TV'de!
Kirli Oyun (Freelancers) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Robert De Niro, 50 Cent ve Beau Garrett gibi isimleri buluşturan filmin yönetmen koltuğunda Jessy Terrero oturuyor. 20212 yapımı filmin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kirli Oyun filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...