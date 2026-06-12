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Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi sonuçları belli oldu! İşte, sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 12.06.2026 01:14
Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 01:15
Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi sonuçları belli oldu! İşte, sorgulama ekranı!
Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi kapsamında yapılan başvuruların ardından gözler sonuç sürecine çevrildi. Projeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, başvurularının değerlendirme durumuna ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Tarım ve hayvancılık sektörüne destek sağlamayı amaçlayan proje kapsamında yürütülen işlemler, başvuru sahipleri tarafından yoğun ilgi görüyor. İşte, detaylar...