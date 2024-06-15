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Kırşehir bayram namazı saati 2024! Kırşehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
15:24
Kırşehir bayram namazı saati 2024! Kırşehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Kırşehir bayram namazı saati 2024 belli oldu. Diyanet yayınladığı takvimle birlikte Kırşehir bayram vakti başta olmak üzere 81 ildeki bayram namazı saatlerine yer verdi. Bu noktada, 'Kırşehir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?' sorusu ilde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 16 Haziran Pazar Kırşehir bayram namazı vakti