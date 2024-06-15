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Haberler Yaşam Kırşehir bayram namazı saati 2024! Kırşehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 15:24

Kırşehir bayram namazı saati 2024! Kırşehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kırşehir bayram namazı saati 2024 belli oldu. Diyanet yayınladığı takvimle birlikte Kırşehir bayram vakti başta olmak üzere 81 ildeki bayram namazı saatlerine yer verdi. Bu noktada, 'Kırşehir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?' sorusu ilde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 16 Haziran Pazar Kırşehir bayram namazı vakti

Kırşehir bayram namazı saati 2024! Kırşehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Mübarek Kurban Bayramı için artık oldukça kısa bir süre kalırken, Kırşehir bayram namazı saati ilde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere Diyanet her il için bayram namazı saatlerini paylaştı. Bununla birlikte Kırşehir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu yanıt buldu. İşte 16 Haziran Pazar 2024 Kırşehir bayram namazı saati

Kırşehir bayram namazı saati 2024! Kırşehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KIRŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAATİ 2024

Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü idrak edilecek. İlk günün ilk saatlerinde bayram namazı için camilerin yolunu tutacak İslam alemi, ardından kurban kesme ibadetini yerine getirecek.

Peki, Kırşehir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kırşehir bayram namazı saati: 05:51

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Kırşehir bayram namazı saati 2024! Kırşehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) buyurduğu üzere Ramazan ve Kurban Bayramı namaz ibadeti ile başlamaktadır. "Bu günümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır" hadisinden hareketle, yılda iki defa idrak ettiğimiz dini bayramlarımızda cemaat halinde bayram namazı kılmak oldukça mühimdir. Vacip ibadetler arasında yer alan bu namazın akabinde, günün ilk ışıklarıyla birlikte bayramlaşılır ve ardından kurban ibadeti için hazırlıklara başlanır. Dolayısıyla bu namazın feyzinden faydalanmak son derece önemlidir.

Kırşehir bayram namazı saati 2024! Kırşehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Kırşehir bayram namazı saati 2024! Kırşehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

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