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Haberler Yaşam Kırşehir bayram namazı saati! 2025 Kırşehir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 12:05 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 12:05

Kırşehir bayram namazı saati! 2025 Kırşehir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı nedeniyle yılın ilk bayram namazı 30 Mart Pazar sabah kılınacak. Milyonlarca kişi camilere akın ederken, Kırşehir'de Ramazan Bayramı namazının saati de merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan ezan vakitleri listesi doğrultusunda, bayram namazı saati de belirlenmiş oldu. Peki, Kırşehir bayram namazı ne zaman, saat kaçta? İşte, Diyanet ile Kırşehir bayram namazı vakti 2025…

Kırşehir bayram namazı saati! 2025 Kırşehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet, Kırşehir bayram namazı saati 2024 vakti merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nın ilk sabahında kılınacak namazlar için geri sayım başladı. 81 ilin namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı ve Kırşehir bayram namazı saati da belli oldu. Vakitler, ilçelere göre farklılık gösterebilir. Peki, Kırşehir'de bayram namazı saati ne zaman? İşte, ayrıntılar…

Kırşehir bayram namazı saati! 2025 Kırşehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KIRŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025 SAAT KAÇTA?

Ramazan Bayramı birinci günü 30 Mart Pazar günü idrak edilecek. İslam alemi bayramın ilk günü sabah saatlerinde bayram namazı için camilerin yolunu tutacak.

İl il namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

Buna göre, Kırşehir bayram namazı saati 07.02 olarak belirlendi. İşte 81 ilin bayram namazı saatleri

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Kırşehir bayram namazı saati! 2025 Kırşehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?
Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.
Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.
Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

Kırşehir bayram namazı saati! 2025 Kırşehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:
1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.
2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.
3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:
Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.
İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.
Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.
4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)
5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Kırşehir bayram namazı saati! 2025 Kırşehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:
6) İmam içinden Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat de içinden
(Birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.
7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban Bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.