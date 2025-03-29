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Kırşehir bayram namazı saati! 2025 Kırşehir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
12:05
Kırşehir bayram namazı saati! 2025 Kırşehir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Ramazan Bayramı nedeniyle yılın ilk bayram namazı 30 Mart Pazar sabah kılınacak. Milyonlarca kişi camilere akın ederken, Kırşehir'de Ramazan Bayramı namazının saati de merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan ezan vakitleri listesi doğrultusunda, bayram namazı saati de belirlenmiş oldu. Peki, Kırşehir bayram namazı ne zaman, saat kaçta? İşte, Diyanet ile Kırşehir bayram namazı vakti 2025…