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Kırşehir iftar vakti 2025: Kırşehir İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
17:00
Kırşehir iftar vakti 2025: Kırşehir İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Kırşehir İmsakiye takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. İl il iftar ve sahur vakitleri listesi ile birlikte Kırşehir iftar vakti ve sahur saati de netlik kazandı. Bu mübarek ayda oruç ibadetini ifa etmek ve Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için her gün yanıt arayan sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta sorusu imsakiye ile yanıt buluyor. İşte detaylar.