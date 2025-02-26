Kırşehir iftar vakti 2025: Kırşehir İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı Kırşehir İmsakiye takvimi ile il il iftar vakitleri listesini yayınladı! Günahlara kefaret olduğu bilinen oruç ibadetini farzlarına uygun yerine getirebilmek için vakitlere de özen göstermek gerekir. Bu sebeple sahur ve iftar vakti günlük olarak incelenmelidir. Peki, Kırşehir İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta? İşte 2025 İmsakiye ile Kırşehir iftar vakti…