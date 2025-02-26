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Haberler Yaşam Kırşehir iftar vakti 2025: Kırşehir İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 16:58 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 17:00

Kırşehir iftar vakti 2025: Kırşehir İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Kırşehir İmsakiye takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. İl il iftar ve sahur vakitleri listesi ile birlikte Kırşehir iftar vakti ve sahur saati de netlik kazandı. Bu mübarek ayda oruç ibadetini ifa etmek ve Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için her gün yanıt arayan sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta sorusu imsakiye ile yanıt buluyor. İşte detaylar.

Kırşehir iftar vakti 2025: Kırşehir İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı Kırşehir İmsakiye takvimi ile il il iftar vakitleri listesini yayınladı! Günahlara kefaret olduğu bilinen oruç ibadetini farzlarına uygun yerine getirebilmek için vakitlere de özen göstermek gerekir. Bu sebeple sahur ve iftar vakti günlük olarak incelenmelidir. Peki, Kırşehir İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta? İşte 2025 İmsakiye ile Kırşehir iftar vakti

Kırşehir iftar vakti 2025: Kırşehir İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

KIRŞEHİR İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart 2025 Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:47

İftar Vakti: 18:42

2 Mart 2025 Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 05:46

İftar Vakti: 18:43

3 Mart 2025 Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:45

İftar Vakti: 18:44

4 Mart 2025 Salı

Sahur (İmsak) Vakti: 05:43

İftar Vakti: 18:45

5 Mart 2025 Çarşamba

Sahur (İmsak) Vakti: 05:42

İftar Vakti: 18:46

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Kırşehir iftar vakti 2025: Kırşehir İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

KIRŞEHİR TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

  • 28 Şubat 2025 Cuma

    • Yatsı Namazı: 19:58
    • Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

  • 1 Mart 2025 Cumartesi

    • Yatsı Namazı: 19:59
    • Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

  • 2 Mart 2025 Pazar

    • Yatsı Namazı: 20:00
    • Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

  • 3 Mart 2025 Pazartesi

    • Yatsı Namazı: 20:01
    • Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

  • 4 Mart 2025 Salı

    • Yatsı Namazı: 20:02
    • Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

  • 5 Mart 2025 Çarşamba

    • Yatsı Namazı: 20:03
    • Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Kırşehir iftar vakti 2025: Kırşehir İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 1. Gün | 30 Mart Pazar 2025
Ramazan Bayramı 2. Gün | 31 Mart Pazartesi 2025
Ramazan Bayramı 3. Gün | 1 Nisan Salı 2025

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