KIRŞEHİR TOKİ ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2022 Kırşehir TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı canlı yayında!

TOKİ KURA ÇEKİMİ KIRŞEHİR SONUÇLARI BELLİ OLUYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

23 Aralık bugün TOKİ canlı yayında Kırşehir kura çekilişi gerçekleşiyor.

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