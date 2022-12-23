KIRŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN | Kırşehir TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 başvuru sonucu sorgulama

TOKİ 250 bin sosyal konut kurası devam ediyor. Takvime göre 23 Aralık 2022 bugün Kırşehir sosyal konut kuraları gerçekleştirilecek. Akpınar, Çiçekdağı, Kaman, Merkez, Mucur, Özbağ ilçelerinde toplamda 1.139 konut hak sahiplerini bulacak. Kırşehir TOKİ kur sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilen kuralar emekli, engelli, genç gibi kategorilerde çekilecek. Kura çekilişi Aşık Paşa Spor Salonu'nda yapılacak. Kırşehir TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı yayında. İşte, 2+1 3+1 Kırşehir TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı…