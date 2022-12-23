Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KIRŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN | Kırşehir TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 başvuru sonucu sorgulama
Giriş Tarihi: 23.12.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 09:53

KIRŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN | Kırşehir TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 başvuru sonucu sorgulama

TOKİ 250 bin sosyal konut kurası devam ediyor. Takvime göre 23 Aralık 2022 bugün Kırşehir sosyal konut kuraları gerçekleştirilecek. Akpınar, Çiçekdağı, Kaman, Merkez, Mucur, Özbağ ilçelerinde toplamda 1.139 konut hak sahiplerini bulacak. Kırşehir TOKİ kur sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilen kuralar emekli, engelli, genç gibi kategorilerde çekilecek. Kura çekilişi Aşık Paşa Spor Salonu'nda yapılacak. Kırşehir TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı yayında. İşte, 2+1 3+1 Kırşehir TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı…

KIRŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN | Kırşehir TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 başvuru sonucu sorgulama

Kırşehir TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile belli oluyor. 6 ilçede gerçekleştirilecek sosyal konut kurası hak sahiplerini belirleyecek. Canlı yayın ardından isim listesi sistemde yerini alacak. Kırşehir TOKİ kura çekimi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi araştırılırken başvuruda bulunanlar canlı yayın karşısında yerini aldı. Bakan Kurum tarafından aktarılanlara göre evlerin inşaatı 2 yıl içerisinde tamamlanacak. İşte, 2022 Kırşehir TOKİ kura çekilişi canlı izle…

KIRŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN | Kırşehir TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 başvuru sonucu sorgulama

TOKİ KURA ÇEKİMİ KIRŞEHİR SONUÇLARI BELLİ OLUYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

23 Aralık bugün TOKİ canlı yayında Kırşehir kura çekilişi gerçekleşiyor.

TOKİ KIRŞEHİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KIRŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN | Kırşehir TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 başvuru sonucu sorgulama

TOKİ KIRŞEHİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; Kırşehir TOKİ kura çekimi 23 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

6 ilçede toplam 1.139 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Kırşehir Aşık Paşa Spor Salonu'nda çekilecek.

Beklenen kura çekilişi saat 10.00'da canlı yayında olacak.

KIRŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN | Kırşehir TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 başvuru sonucu sorgulama

TOKİ KIRŞEHİR EVLERİ NEREDE?

İşte ilçelere göre konut sayısı:

KIRŞEHİR AKPINAR: 100 KONUT

KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI: 205

KIRŞEHİR KAMAN: 96

KIRŞEHİR MERKEZ: 200

KIRŞEHİR MUCUR: 253

KIRŞEHİR ÖZBAĞ: 285

KIRŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN | Kırşehir TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 başvuru sonucu sorgulama

TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Kırşehir kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

KIRŞEHİR TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2022 İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA