Kırşehir, Yozgat, Kayseri’de yarın okullar tatil mi, okul var mı? 13 Ocak 2022 Perşembe Kırşehir, Yozgat, Kayseri Valiliği kar tatili açıklaması

Bugün yurdun doğu ve batısında etkili olan kar yağışı ve şiddetli fırtınaya bağlı olarak pek çok il ve ilçede okullar tatil edildi. Ekstrem hava şartlarından Kırşehir, Yozgat, Kayseri gibi illerimiz de etkilendi. Bugün karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmaya başladığı bu illerde yaşayan veli ve öğrenciler; Kırşehir, Yozgat, Kayseri'de yarın okullar tatil mi, Perşembe okul var mı sorularına yanıt arıyor. İşte 13 Ocak 2022 Perşembe Kırşehir, Yozgat, Kayseri Valiliği kar tatili açıklaması…