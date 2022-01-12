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Haberler Yaşam Kırşehir, Yozgat, Kayseri’de yarın okullar tatil mi, okul var mı? 13 Ocak 2022 Perşembe Kırşehir, Yozgat, Kayseri Valiliği kar tatili açıklaması
Giriş Tarihi: 12.01.2022 15:12 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 15:12

Kırşehir, Yozgat, Kayseri’de yarın okullar tatil mi, okul var mı? 13 Ocak 2022 Perşembe Kırşehir, Yozgat, Kayseri Valiliği kar tatili açıklaması

Bugün yurdun doğu ve batısında etkili olan kar yağışı ve şiddetli fırtınaya bağlı olarak pek çok il ve ilçede okullar tatil edildi. Ekstrem hava şartlarından Kırşehir, Yozgat, Kayseri gibi illerimiz de etkilendi. Bugün karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmaya başladığı bu illerde yaşayan veli ve öğrenciler; Kırşehir, Yozgat, Kayseri'de yarın okullar tatil mi, Perşembe okul var mı sorularına yanıt arıyor. İşte 13 Ocak 2022 Perşembe Kırşehir, Yozgat, Kayseri Valiliği kar tatili açıklaması

Kırşehir, Yozgat, Kayseri’de yarın okullar tatil mi, okul var mı? 13 Ocak 2022 Perşembe Kırşehir, Yozgat, Kayseri Valiliği kar tatili açıklaması

Meteoroloji'nin duyurduğu son hava tahminlerine göre, kar yağışının etkisini gösterdiği Kırşehir, Yozgat, Kayseri'de yarın hava sıcaklıkları sıfırın altına düşecek. Bu uyarı üzerine veliler ve öğrenciler Kırşehir, Yozgat, Kayseri'de yarın okullar tatil mi, okul var mı diye araştırıyor. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kar tatili konusunda Valilik açıklamaları takip ediliyor. 13 Ocak 2022 Perşembe Kırşehir, Yozgat, Kayseri Valiliği kar tatili açıklaması ve detaylar…

Kırşehir, Yozgat, Kayseri’de yarın okullar tatil mi, okul var mı? 13 Ocak 2022 Perşembe Kırşehir, Yozgat, Kayseri Valiliği kar tatili açıklaması

YARIN YOZGAT'TA OKULLAR TATİL Mİ? (13 OCAK PERŞEMBE)

Yarın Yozgat'ta okullar tatil mi sorusuna ilişkin Yozgat Valiliği henüz bir açıklamada bulunmadı. Ancak şehir genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Valilik tarafından önümüzdeki saatlerde 13 Ocak Perşembe günü okul tatili hakkında açıklama yapılabilir. Bir açıklama gelmesi halinde detaylar haberimizde yer alacak.

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Kırşehir, Yozgat, Kayseri’de yarın okullar tatil mi, okul var mı? 13 Ocak 2022 Perşembe Kırşehir, Yozgat, Kayseri Valiliği kar tatili açıklaması

YARIN KIRŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ? (13 OCAK PERŞEMBE)

Okul tatiline ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Fakat hava koşullarının günlük hayatı olumsuz etkilemesi halinde akşam saatlerinde Kırşehir Valiliği tarafından okul tatiline ilişkin açıklama yapılması öngörülüyor. Valiliklerden açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacak.

Kırşehir, Yozgat, Kayseri’de yarın okullar tatil mi, okul var mı? 13 Ocak 2022 Perşembe Kırşehir, Yozgat, Kayseri Valiliği kar tatili açıklaması

YARIN KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ? (13 OCAK PERŞEMBE)

Kayseri'de yarın okulların tatil olmasına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Kayseri Valiliği tarafından okul tatiline ilişkin açıklama yapılması öngörülüyor. Valilikten açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacak.

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