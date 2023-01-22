Haberler Yaşam Kırşehir’de dehşet anları! Eşini kafenin önünde 10 kurşunla öldürüp intihar etti: Kameraya böyle yansıdı

Giriş Tarihi: 22.01.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 14:21

Kırşehir’de dehşet anları! Eşini kafenin önünde 10 kurşunla öldürüp intihar etti: Kameraya böyle yansıdı

Kırşehir'de kan donduran bir olay meydana geldi. Hüseyin E.Y. (33) boşanmak üzere olduğu eşi Aslı Y.'yi bir kafenin önünde tabanca ile 10 kurşun sıkarak öldürdükten sonra intihar etti. Hüseyin E.Y.'nin Antalya'da memur olarak çalıştığı ve eşiyle konuşmak için Kırşehir'e geldiği öğrenildi.