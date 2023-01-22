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Haberler Yaşam Kırşehir’de dehşet anları! Eşini kafenin önünde 10 kurşunla öldürüp intihar etti: Kameraya böyle yansıdı
Giriş Tarihi: 22.01.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 14:21

Kırşehir’de dehşet anları! Eşini kafenin önünde 10 kurşunla öldürüp intihar etti: Kameraya böyle yansıdı

Kırşehir'de kan donduran bir olay meydana geldi. Hüseyin E.Y. (33) boşanmak üzere olduğu eşi Aslı Y.'yi bir kafenin önünde tabanca ile 10 kurşun sıkarak öldürdükten sonra intihar etti. Hüseyin E.Y.'nin Antalya'da memur olarak çalıştığı ve eşiyle konuşmak için Kırşehir'e geldiği öğrenildi.

İHA
Kırşehir’de dehşet anları! Eşini kafenin önünde 10 kurşunla öldürüp intihar etti: Kameraya böyle yansıdı

Kırşehir'de meydana gelen olay deyim yerinde ise kan dondurdu. Antalya'da memur olarak görev yapan Hüseyin E.Y. (33), boşanma aşamasında olduğu eşiyle konuşmak için Kırşehir'e geldi. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü, Hüseyin E.Y., eşini tabancayla kurşun yağdırdıktan sonra intihar etti. İşte detaylar...

Kırşehir’de dehşet anları! Eşini kafenin önünde 10 kurşunla öldürüp intihar etti: Kameraya böyle yansıdı

Kırşehir'de Hüseyin E.Y. (33), boşanmak üzere olduğu eşi Aslı Y. ile konuşmak için Ahi Evran Mahallesi'nde bulunan bir kafede buluştu.

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Kırşehir’de dehşet anları! Eşini kafenin önünde 10 kurşunla öldürüp intihar etti: Kameraya böyle yansıdı

EŞİNE KURŞUN YAĞDIRIP İNTİHAR ETTİ

İddiaya göre, çift arasında çıkan tartışma büyüyünce Hüseyin E.Y., yanında bulunan tabanca ile Aslı Y.'ye kurşun yağdırdıktan sonra aynı tabanca ile kendisine ateş etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırşehir’de dehşet anları! Eşini kafenin önünde 10 kurşunla öldürüp intihar etti: Kameraya böyle yansıdı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Aslı Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Hüseyin E.Y. de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kırşehir’de dehşet anları! Eşini kafenin önünde 10 kurşunla öldürüp intihar etti: Kameraya böyle yansıdı

Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, olay yerinde inceleme yaparken talihsiz kadının cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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