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  • Kırşehir'deki Japon Bahçesi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor

'deki Japon Bahçesi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor

'nın sınırları dışındaki en büyük bahçelerinden birisi olan 'in Kaman ilçesindeki Japon Bahçesi, sonbaharda ayrı bir güzelliğe kavuştu. Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından 1993 yılında, Altes Prensi Takahito Mikasa'nın Kalehöyük kazılarını başlatması anısına ve bölge halkına rekreasyon alanı oluşturulması amacıyla yaptırılan bahçeki bitkiler, sonbaharın farklı renklerine büründü.

Giriş Tarihi: 11.11.2019 14:22
Kırşehir'deki Japon Bahçesi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor
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Kırşehir'deki Japon Bahçesi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor
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Kırşehir'deki Japon Bahçesi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor
Kırşehir'deki Japon Bahçesi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor
Kırşehir'deki Japon Bahçesi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor
Kırşehir'deki Japon Bahçesi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor
Kırşehir'deki Japon Bahçesi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor
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