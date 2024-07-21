Kırşehir’deki kan donduran vahşette yeni detaylar! Cesedi bazada bulunmuştu: Ağzından köpükler geldi

Kırşehir'de Bahçelievler Mahallesi'nde 16 Temmuz sabah saatlerinde hurda toplayan kişi, dere kenarında baza buldu. Bazanın içini açan bu kişi, battaniyeye sarılı erkek cesediyle karşılaşınca polise haber verdi. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cesedi bulan hurdacının da ifadesine başvuruldu.