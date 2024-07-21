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Kırşehir'deki kan donduran vahşette yeni detaylar! Cesedi bazada bulunmuştu: Ağzından köpükler geldi
Giriş Tarihi: 21.07.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
14:48
Kırşehir'deki kan donduran vahşette yeni detaylar! Cesedi bazada bulunmuştu: Ağzından köpükler geldi
Kırşehir'de İran uyruklu Milad Abolgth'un cansız bedeni bir bazada battaniyeye sarılı halde bulunmuştu. Otopsisinde ise midesinden 1 kilogram uyuşturucu çıkmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Afganistan uyruklu Sah Zamani Sarvari'nin ifadesinde korkunç detaylar yer aldı. İfadesinde tüm suçlamaları kabul eden Sarvari, Abolgth'a sıvı deterjan türünde bir içecek verdiğini ve onu içtikten sonra ağzından köpükler geldiğini söyledi. İşte detaylar…