Giriş Tarihi: 05.09.2024 08:51
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
08:51
Kırtasiye yardımı başvuru ekranı 2024 | MEB Kırtasiye yardımı ne kadar 2024-2025?
Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir süre kala Her yıl Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleşen 2024-2025 kırtasiye yardımı başvurusu gündeme geldi. Öğrencilere defter, kalem, silgi vb. ihtiyaçlarını karşılaması için verilen yardım desteği için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Peki, Kırtasiye yardımı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, kimlere verilir, kaç TL?