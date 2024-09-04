Giriş Tarihi: 04.09.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
19:21
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI: MEB ile 2024-2025 kırtasiye yardımı başladı mı, nasıl yapılır?
Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir süre kala Her yıl Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleşen 2024-2025 kırtasiye yardımı başvurusu gündeme geldi. Öğrencilere defter, kalem, silgi vb. ihtiyaçlarını karşılaması için verilen yardım desteği için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Peki, Kırtasiye yardımı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, kimlere verilir, kaç TL?