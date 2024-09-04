KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI: MEB ile 2024-2025 kırtasiye yardımı başladı mı, nasıl yapılır?

KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kırtasiye yardımı başvurusunda bulunan aileler, ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Kırtasiye yardımı, yılda bir defa olmak üzere 1 Eylül-21 Aralık tarihleri arasında ödenir.

Başvuranların kırtasiye yardımı başvurusu için şartları yerine getirilmesi durumunda ödeme PTT veya başvuru sırasında verilen banka hesap numaraları üzerinden hesaba yatırılıyor.