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Giriş Tarihi: 04.09.2024 19:21 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 19:21

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI: MEB ile 2024-2025 kırtasiye yardımı başladı mı, nasıl yapılır?

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir süre kala Her yıl Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleşen 2024-2025 kırtasiye yardımı başvurusu gündeme geldi. Öğrencilere defter, kalem, silgi vb. ihtiyaçlarını karşılaması için verilen yardım desteği için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Peki, Kırtasiye yardımı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, kimlere verilir, kaç TL?

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI: MEB ile 2024-2025 kırtasiye yardımı başladı mı, nasıl yapılır?

Yılda bir defa ödemesi yapılan kırtasiye yardımı başvurusu için ödemeler başladı. 1 Eylül-21 Aralık tarihi aralığında devam edecek olan başvurular için öğrenci ve veliler Kırtasiye yardımı başvurusu nereden yapılır, kimlere verilir, kaç TL sorularına yanıt arıyor. İşte, e-Devlet kırtasiye yardımı başvuru ekranı!

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI: MEB ile 2024-2025 kırtasiye yardımı başladı mı, nasıl yapılır?

KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kırtasiye yardımı başvurusunda bulunan aileler, ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Kırtasiye yardımı, yılda bir defa olmak üzere 1 Eylül-21 Aralık tarihleri arasında ödenir.

Başvuranların kırtasiye yardımı başvurusu için şartları yerine getirilmesi durumunda ödeme PTT veya başvuru sırasında verilen banka hesap numaraları üzerinden hesaba yatırılıyor.

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KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI: MEB ile 2024-2025 kırtasiye yardımı başladı mı, nasıl yapılır?

KIRTASİYE YARDIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri asgari ücretin 1/3'ü altında olanlar dar gelirli olarak kabul edilmektedir. Dar gelirli ve ekonomik zorluk yaşayan aileler ve maddi durumu kötü olan aileler Sosyal Yardımlaşma kaydı oluşturduktan sonra bu ödemeleri alabiliyor.

Ayrıca Afet ve felaket gibi olaylara maruz kalan kişilerin çocukları da bu yardımları alabilirler. Koruyucu ailelere giden çocukları içinde ödenen bu SED yardımı sadece T.C. vatandaşı olan kişilerin alabilecekleri bir yardım türüdür.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI: MEB ile 2024-2025 kırtasiye yardımı başladı mı, nasıl yapılır?

2024-2025 KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kırtasiye yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor.

e-Devlet'te bulunan SGK'nın Eğitim Öğretim Yardımı Talebi ekranından başvurularınızı kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

E-DEVLET KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI: MEB ile 2024-2025 kırtasiye yardımı başladı mı, nasıl yapılır?

KIRTASİYE YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,

2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

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