Giriş Tarihi: 03.09.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
14:00
Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir, ne kadar veriliyor? e-Devlet 2024-2025 Kırtasiye desteği başvuru sayfası
Yeni eğitim öğretim döneminin ilk ders zili 9 Eylül Pazartesi günü çalacak. Okulların açılmasına kısa bir süre kala kırtasiye ihtiyaç listesi tamamlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Yardım talepleri başvurusu altında öğrencilere kırtasiye desteğinde bulunuyor. Eğitim ve Öğretim Yardım talepleri bu yıl da e-Devlet ekranı üzerinden kolayca yapılacak. Bu noktada kırtasiye yardımı başvuru tarihleri, şartları, ücreti öğrenci ve velilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Kırtasiye yardımı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, kimlere verilir, şartları neler, ne kadar, kaç TL? İşte, başvuru ekranı ve tüm detaylar...