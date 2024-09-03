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Giriş Tarihi: 03.09.2024 14:00 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 14:00

Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir, ne kadar veriliyor? e-Devlet 2024-2025 Kırtasiye desteği başvuru sayfası

Yeni eğitim öğretim döneminin ilk ders zili 9 Eylül Pazartesi günü çalacak. Okulların açılmasına kısa bir süre kala kırtasiye ihtiyaç listesi tamamlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Yardım talepleri başvurusu altında öğrencilere kırtasiye desteğinde bulunuyor. Eğitim ve Öğretim Yardım talepleri bu yıl da e-Devlet ekranı üzerinden kolayca yapılacak. Bu noktada kırtasiye yardımı başvuru tarihleri, şartları, ücreti öğrenci ve velilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Kırtasiye yardımı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, kimlere verilir, şartları neler, ne kadar, kaç TL? İşte, başvuru ekranı ve tüm detaylar...

Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir, ne kadar veriliyor? e-Devlet 2024-2025 Kırtasiye desteği başvuru sayfası

Okulların açılmasına kısa bir süre kala kırtasiye alışveriş listeleri tamamlanıyor. Yeni eğitim öğretim yılında okul ihtiyaçlarını karşılamak için maddi gücü yetersiz vatandaşlara kırtasiye yardımında bulunulacak. Başvurular e-Devlet ekranı üzerinde Eğitim ve Öğretim Yardım talepleri sayfası üzerinde yapılıyor. Peki, 2024-2025 kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne kadar, şartları neler? İşte e-Devlet ile Kırtasiye yardımı başvurusu yapma ekranı ve tüm detaylar.

Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir, ne kadar veriliyor? e-Devlet 2024-2025 Kırtasiye desteği başvuru sayfası

2024-2025 KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kırtasiye yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor.

e-Devlet'te bulunan SGK'nın Eğitim Öğretim Yardımı Talebi ekranından başvurularınızı kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

E-DEVLET KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir, ne kadar veriliyor? e-Devlet 2024-2025 Kırtasiye desteği başvuru sayfası

KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kırtasiye yardımı yılda bir defa olmak üzere, 1 Eylül - 31 Aralık tarihleri arasında hak sahiplerine ödenir.

Başvuranların kırtasiye yardımı başvurusu için şartları yerine getirilmesi durumunda ödeme PTT veya başvuru sırasında verilen banka hesap numaraları üzerinden hesaba yatırılıyor.

Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir, ne kadar veriliyor? e-Devlet 2024-2025 Kırtasiye desteği başvuru sayfası

KIRTASİYE YARDIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri asgari ücretin 1/3'ü altında olanlar dar gelirli olarak kabul edilmektedir. Dar gelirli ve ekonomik zorluk yaşayan aileler ve maddi durumu kötü olan aileler Sosyal Yardımlaşma kaydı oluşturduktan sonra bu ödemeleri alabiliyor.

Afet ve felaket gibi olaylara maruz kalan kişilerin çocukları da bu yardımları alabilirler.

Koruyucu ailelere giden çocukları içinde ödenen bu SED yardımı sadece T.C. vatandaşı olan kişilerin alabilecekleri bir yardım türüdür.

Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir, ne kadar veriliyor? e-Devlet 2024-2025 Kırtasiye desteği başvuru sayfası

KIRTASİYE YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?
Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,

2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),

Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.

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