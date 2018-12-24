Merga Bütan Kayak Merkezi'nde hedefler büyüdü

"HAKKARİ ARTIK TERÖR DEĞİL, GÜZELLİKLERLE ANILSIN"

Güldal, İran ve Irak'tan turistleri kayak merkezine davet ettiklerini, önümüzdeki yıldan itibaren İranlı turislerin akın akın geleceğini de belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye'nin dört bir yanından insanlar buraya geliyor. Tur şirketleri bizi arıyor. Bu hafta 2 grup geldi. Türkiye'nin kışı en uzun süren kenti Hakkari'dir. Aralık ayından 1 Mayıs'a kadar kayak yapılıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Kentimizin tek sosyal aktivitesi kayak sporudur. Biz eskiden Hakkari'ye dağların kenti diyorduk. Artık sloganımız değişti. Şimdi dağların başkenti diyoruz. İsviçre'nin Alpleri'nde bile böyle bir dağ silsilesi yoktur. Dünyanın en güzel dağ silsilesi Hakkari'dedir.