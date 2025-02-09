Kişisel veri mahremiyeti küresel bir sorun

Giriş Tarihi: 09.02.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
09:03
Son dönemde sık sık kişisel verilerin sızdırıldığı iddiaları gündeme geliyor. Art niyetli söylemlerin zihinleri bulandırmaması için konunun uzmanlarına danıştık. Prof. Ali Murat Kırık ile Sosyal Medya Araştırmacısı ve İletişim Direktörü Ümit Sanlav, internetin tuzaklarla dolu bir ortam olduğuna dikkat çekti. Verilerimizi kendimizin sızdırdığına dile getirdiler. Prof. Kırık, "Sosyal medya şirketleri, bu verilerin toplanması ve işlenmesi konusunda en büyük suç ortağı" diyor. Sanlav ise, "Üyeliklerimiz, sosyal medya aboneliklerimiz ya da tıkladığımız korsan yazılım linkleri marifetiyle, hesaplarımız başkalarınca kullanılabilir" diye uyarıyor.