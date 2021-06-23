HaberlerYaşamKısıtlama sonrası Dalaman'a gelen ilk Rus turist kafilesine sürpriz!
Giriş Tarihi: 23.06.2021 15:43Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 15:44
Kısıtlama sonrası Dalaman'a gelen ilk Rus turist kafilesine sürpriz!
Rusya'nın 2 aydır uyguladığı uçuş kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Muğla'nın Dalaman ilçesine gelen 288 kişilik ilk turist kafilesi, havalimanında lokumlarla karşılandı. Anna Dalganov, tatil için Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirterek, "Gelmeden önce koronavirüsle mücadele konusunda yapılan çalışmaları araştırdım. Sürecin başarıyla yürütüldüğünü öğrendim. Güvenli bir şekilde burada tatil yapacağım" dedi.