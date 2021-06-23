Kısıtlama sonrası Dalaman'a gelen ilk Rus turist kafilesine sürpriz!

Turistlerden Anna Dalganov, tatil için Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirterek, "Gelmeden önce koronavirüsle mücadele konusunda yapılan çalışmaları araştırdım. Sürecin başarıyla yürütüldüğünü öğrendim. Güvenli bir şekilde burada tatil yapacağım" dedi.



