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Haberler Yaşam Kısıtlama sonrası Dalaman'a gelen ilk Rus turist kafilesine sürpriz!
Giriş Tarihi: 23.06.2021 15:43 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 15:44

Kısıtlama sonrası Dalaman'a gelen ilk Rus turist kafilesine sürpriz!

Rusya'nın 2 aydır uyguladığı uçuş kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Muğla'nın Dalaman ilçesine gelen 288 kişilik ilk turist kafilesi, havalimanında lokumlarla karşılandı. Anna Dalganov, tatil için Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirterek, "Gelmeden önce koronavirüsle mücadele konusunda yapılan çalışmaları araştırdım. Sürecin başarıyla yürütüldüğünü öğrendim. Güvenli bir şekilde burada tatil yapacağım" dedi.

Kısıtlama sonrası Dalaman'a gelen ilk Rus turist kafilesine sürpriz!

Koronavirüs nedeniyle Rusya tarafından Türkiye'ye yönelik 15 Nisan'da başlatılan uçuş kısıtlaması sona erdi. 2 aylık bir aradan sonra Rusya'dan gelen 288 kişilik turist kafilesi için YDA Dalaman Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Kısıtlama sonrası Dalaman'a gelen ilk Rus turist kafilesine sürpriz!

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz'ın da hazır bulunduğu etkinlikte, Rus turistlere lokum ikram edildi.

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Kısıtlama sonrası Dalaman'a gelen ilk Rus turist kafilesine sürpriz!

Turistlerden Anna Dalganov, tatil için Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirterek, "Gelmeden önce koronavirüsle mücadele konusunda yapılan çalışmaları araştırdım. Sürecin başarıyla yürütüldüğünü öğrendim. Güvenli bir şekilde burada tatil yapacağım" dedi.

Kısıtlama sonrası Dalaman'a gelen ilk Rus turist kafilesine sürpriz!

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, önümüzdeki günlerde Rus turistlerin bölgeye gelmeye devam edeceğini kaydederek, "Sezon boyu ekim ayının sonuna kadar uçuş planlaması mevcut. Rusya'dan 9 ayrı şehirden Dalaman'a uçak seferi yapılacak.

Kısıtlama sonrası Dalaman'a gelen ilk Rus turist kafilesine sürpriz!

Uzun zamandır iç turizmden tatmin olmayan Rus turistlerin Türkiye'nin açılmasıyla akın akın Türkiye'ye geldiklerini görüyoruz. Burada en önemli destinasyonlardan birisi Antalya ve Dalaman.

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