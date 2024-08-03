Giriş Tarihi: 03.08.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
14:46
Kıskanç eski sevgili Elif'e dehşeti yaşattı... 1'i bebek 3 kişiyi vurdu ardından ormana kaçırıp bacaklarından vurdu
Her satırı dehşete düşüren olay Bursa'da yaşandı. Kıskanç eski sevgili, Elif'i önce ormana kaçırdı ardından bacaklarından vurdu. Elif, korkunç anları anlatırken "İki kez bacaklarıma ateş etti. Yaralandım. Ölümü beklerken polis ve jandarma geldi. Onları görünce intihar etti. Arda'nın intihar anına tanık oldum. O anı ve yaşadıklarıma inanamıyorum" dedi. Öte yandan kıskançlık krizine giren eski sevgili, Elif'in erkek arkadaşının gitmiş olabileceğini düşündüğü kıraathaneye de ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı.