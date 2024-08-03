Kıskanç eski sevgili Elif’e dehşeti yaşattı... 1’i bebek 3 kişiyi vurdu ardından ormana kaçırıp bacaklarından vurdu

Bursa'da, eski erkek arkadaşı Arda Tırkaz'ın (28), kıskançlık yüzünden evini basıp kaçırdığı, götürdüğü ormanda pompalı tüfekle bacaklarından vurup yaraladığı Elif B. (27), yaşadığı korku dolu anları anlattı. Elif B., "İki kez bacaklarıma ateş etti. Yaralandım. Ölümü beklerken polis ve jandarma geldi. Onları görünce intihar etti. Arda'nın intihar anına tanık oldum. O anı ve yaşadıklarıma inanamıyorum" dedi.