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Giriş Tarihi: 03.08.2024 14:43 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 14:46

Kıskanç eski sevgili Elif'e dehşeti yaşattı... 1'i bebek 3 kişiyi vurdu ardından ormana kaçırıp bacaklarından vurdu

Her satırı dehşete düşüren olay Bursa'da yaşandı. Kıskanç eski sevgili, Elif'i önce ormana kaçırdı ardından bacaklarından vurdu. Elif, korkunç anları anlatırken "İki kez bacaklarıma ateş etti. Yaralandım. Ölümü beklerken polis ve jandarma geldi. Onları görünce intihar etti. Arda'nın intihar anına tanık oldum. O anı ve yaşadıklarıma inanamıyorum" dedi. Öte yandan kıskançlık krizine giren eski sevgili, Elif'in erkek arkadaşının gitmiş olabileceğini düşündüğü kıraathaneye de ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

DHA
Kıskanç eski sevgili Elif’e dehşeti yaşattı... 1’i bebek 3 kişiyi vurdu ardından ormana kaçırıp bacaklarından vurdu

Bursa'da, eski erkek arkadaşı Arda Tırkaz'ın (28), kıskançlık yüzünden evini basıp kaçırdığı, götürdüğü ormanda pompalı tüfekle bacaklarından vurup yaraladığı Elif B. (27), yaşadığı korku dolu anları anlattı. Elif B., "İki kez bacaklarıma ateş etti. Yaralandım. Ölümü beklerken polis ve jandarma geldi. Onları görünce intihar etti. Arda'nın intihar anına tanık oldum. O anı ve yaşadıklarıma inanamıyorum" dedi.

Kıskanç eski sevgili Elif’e dehşeti yaşattı... 1’i bebek 3 kişiyi vurdu ardından ormana kaçırıp bacaklarından vurdu

Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde dün sabah Arda Tırkaz (28), kullandığı 16 AVH 310 plakalı hafif ticari araçla eski kız arkadaşı Elif B.'nin evine gitti. Tırkaz, yeni bir erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle tartıştığı Elif B.'yi silah zoruyla kaçırdı.

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Kıskanç eski sevgili Elif’e dehşeti yaşattı... 1’i bebek 3 kişiyi vurdu ardından ormana kaçırıp bacaklarından vurdu

Tırkaz, kaçarken de eve pompalı tüfekle ateş etti. Tırkaz, kullandığı araçla Elif B.'nin erkek arkadaşının gitmiş olabileceğini düşündüğü Refik Yiğit'e ait kıraathanenin önüne gitti. Burada, kıraathaneye de ateş açan Tırkaz, içerideki 2 kişiyle iş yerinin üst katındaki balkonda annesinin kucağında oturan 14 aylık Yusuf Sırma'yı yaraladı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda bacağından yaralanan Sırma ve 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kıskanç eski sevgili Elif’e dehşeti yaşattı... 1’i bebek 3 kişiyi vurdu ardından ormana kaçırıp bacaklarından vurdu

POLİS, ARACI DRON İLE DE TAKİP ETTİ

Hafif ticari aracıyla hızla bölgeden uzaklaşan Tırkaz, Millet Mahallesi'nde de yolunu kestiği Yasin Taştan'ın kullandığı 16 BJS 128 plakalı otomobili gasbetti. Hafif ticari aracı burada bırakan Arda Tırkaz, Elif B. ile gasbettiği otomobil ile olay yerinden uzaklaşırken, çevrede önlem alan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaldırdıkları dron ile otomobili havadan da takibe aldı.

Kıskanç eski sevgili Elif’e dehşeti yaşattı... 1’i bebek 3 kişiyi vurdu ardından ormana kaçırıp bacaklarından vurdu

Aracın son olarak Cumalıkızık Mahallesi'ne yöneldiğini tespit eden ekipler burada jandarma ile birlikte plakası sökülen otomobili buldu. Çevrede araştırma yapan Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Masası ekipleri ve jandarma, eski erkek arkadaşı tarafından 300 metre sürüklenip ormana getirildikten sonra bacaklarından vurulan Elif B.'nin yardım çığlıklarını duydu.

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