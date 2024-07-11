Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur kadınlar tuvaletinde kabusu yaşadı: Topuklu ayakkabı ile saldırdılar!

BAŞINA 12 DİKİŞ ATILDI

Hastanede tedavi altına alınan Eslem Sena Nur'un üstü kanlar içerisinde kalırken, başına 12 dikiş atıldığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli polisi, mekanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak, görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda genç fenomene saldıranın Seyran Y., topuklu ayakkabı ile vuranın ise Fadime A. olduğu tespit edildi.