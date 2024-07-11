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Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur kadınlar tuvaletinde kabusu yaşadı: Topuklu ayakkabı ile saldırdılar!
Giriş Tarihi: 11.07.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
10:07
Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur kadınlar tuvaletinde kabusu yaşadı: Topuklu ayakkabı ile saldırdılar!
Kısmetse Olur yarışması ile ünlenen fenomen Eslem Sena Nur, İstanbul'da gittiği eğlence mekanının kadınlar tuvaletinde kabusu yaşadı. İki kadının saldırısına uğradı. Öldüresiye dövülen ve topuklu ayakkabıyla başına vurulan fenomen Eslem Sena Nur, kanlar içerisinde hastaneye kaldırıldı. Başına tam 12 dikiş atıldı. İşte kan donduran detaylar…