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Haberler Yaşam Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur kadınlar tuvaletinde kabusu yaşadı: Topuklu ayakkabı ile saldırdılar!
Giriş Tarihi: 11.07.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 10:07

Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur kadınlar tuvaletinde kabusu yaşadı: Topuklu ayakkabı ile saldırdılar!

Kısmetse Olur yarışması ile ünlenen fenomen Eslem Sena Nur, İstanbul'da gittiği eğlence mekanının kadınlar tuvaletinde kabusu yaşadı. İki kadının saldırısına uğradı. Öldüresiye dövülen ve topuklu ayakkabıyla başına vurulan fenomen Eslem Sena Nur, kanlar içerisinde hastaneye kaldırıldı. Başına tam 12 dikiş atıldı. İşte kan donduran detaylar…

İHA
Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur kadınlar tuvaletinde kabusu yaşadı: Topuklu ayakkabı ile saldırdılar!

Olay, önceki gün saat 04.45 sıralarında Şişli Harbiye'deki bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde arkadaşı Nisa Nur Taşkıran ile eğlence mekanına gelen Eslem Sena Nur (21), gecenin ilerleyen saatlerinde evine gitmek için taksi çağırdı.

Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur kadınlar tuvaletinde kabusu yaşadı: Topuklu ayakkabı ile saldırdılar!

Beklediği esnada tuvalete giren genç fenomen kabindeyken iki kadın kapıyı zorlamaya başladı. Yaşanan sözlü tartışma sonrasında genç fenomeni kabinden çıkartan iki kadın, onu darbetmeye başladı.

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Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur kadınlar tuvaletinde kabusu yaşadı: Topuklu ayakkabı ile saldırdılar!

TUVALETTEN ÇIKARDILAR ÖLDÜRESİYE DARP ETTİLER

Tuvalette yere yatırılarak öldüresiye dövülen genç fenomenin başına topuklu ayakkabıyla vuruldu. Can havliyle saldırganların elinden kurtulan Eslem Sena Nur, çıktığı dışarıda tekrardan saldırıya uğradı.

Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur kadınlar tuvaletinde kabusu yaşadı: Topuklu ayakkabı ile saldırdılar!

Mekanın çalışanlarının araya girmesiyle kurtarılan genç fenomen, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Saldırı anları ve yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur kadınlar tuvaletinde kabusu yaşadı: Topuklu ayakkabı ile saldırdılar!

BAŞINA 12 DİKİŞ ATILDI

Hastanede tedavi altına alınan Eslem Sena Nur'un üstü kanlar içerisinde kalırken, başına 12 dikiş atıldığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli polisi, mekanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak, görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda genç fenomene saldıranın Seyran Y., topuklu ayakkabı ile vuranın ise Fadime A. olduğu tespit edildi.

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