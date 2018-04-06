Kitap sayfalarına gizlenen resimler

Sayfaların dışına yansıyan resimler görenleri büyüledi. Birçoğu kesinlikle sanat. Peki kitap sayfalarının aralarına bir sanatı saklamak? İşte buna biz gerçekten sanat diyoruz. Kitap kapakları kapalıyken görünmeyen resimler sayfalar kaydırıldığında ortaya çıkıyor. Çizimi için sayfaları kaydırılmış şekilde sıkıştırılarak sabitleniyor. Bu yalnızca çizim için keşfedebildiğimiz tek ipucu, sayfaları sıkıca tutturmak. Geriye kalan sanatçının özel performansı diyelim... Eski geleneği yaşatan bir isim var. Martin Frost.