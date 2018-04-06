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Kitap larına gizlenen resimler

ların dışına yansıyan resimler görenleri büyüledi. Birçoğu kesinlikle sanat.

Giriş Tarihi: 06.04.2018 17:08 Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 17:10
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Kitap larına gizlenen resimler
Kitap sayfalarına gizlenen resimler

Peki kitap larının aralarına bir sanatı saklamak?

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Kitap larına gizlenen resimler
Kitap sayfalarına gizlenen resimler

İşte buna biz gerçekten sanat diyoruz.

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Kitap larına gizlenen resimler
Kitap sayfalarına gizlenen resimler

Kitap kapakları kapalıyken görünmeyen resimler lar kaydırıldığında ortaya çıkıyor.

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Kitap larına gizlenen resimler
Kitap sayfalarına gizlenen resimler

Çizimi için ları kaydırılmış şekilde sıkıştırılarak sabitleniyor.

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Kitap larına gizlenen resimler
Kitap sayfalarına gizlenen resimler

Bu yalnızca çizim için keşfedebildiğimiz tek ipucu, ları sıkıca tutturmak.

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Kitap larına gizlenen resimler
Kitap sayfalarına gizlenen resimler

Geriye kalan sanatçının özel performansı diyelim...

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Kitap larına gizlenen resimler
Kitap sayfalarına gizlenen resimler

Eski geleneği yaşatan bir isim var. Martin Frost.

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