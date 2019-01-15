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Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı!

'de yaşayan bir vatandaş felaket korkusu nedeniyle bakın ne yaptı? Bu durum son yıllarda ABD başta olmak üzere birçok ülkede gerçekleşiyor!

Giriş Tarihi: 15.01.2019 14:23 Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 14:28
Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı!

'de yaşayan ve dünyanın başına büyük bir felaket gelmesi durumunda kendisini garantiye almak isteyen bir adam, 'paranoyaklıkla' bir sığınak yapmaya karar verdi.

Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı!

Adam, yaptığı sığınağı insanlara göstermek için adım adım fotoğrafladı.

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Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı!

Adam sığınağı inşa etmek için önce büyük bir çukur oluşturdu.

Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı!

Daha sonra bir konteyner satın aldı..

Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı!

Sonra ilk iş olarak kirini pasını temizleyip küflenmesin diye güzelce konteryneri güzelce boyadı ve kapı yaptı.

Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı!

Bahçesine sığacak kadar çukuru kazıp zemine de çakıl attı

Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı!
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