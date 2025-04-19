Kıyametten Sonra konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Kıyametten Sonra filmi ne zaman çekildi?

Julia, eşi ve çocuklarıyla doğum günü kutlaması yaparken hayatlarını altüst eden bir fırtına meydana geliyor. Kıyametten Sonra konusu ile dikkat çekiyor. Film için ekran başında yerler alındı. İşte, 2024 yapımı Kıyametten Sonra oyuncuları: