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Haberler Yaşam Kıyametten Sonra konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Kıyametten Sonra filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 19.04.2025 16:49 Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 16:49

Kıyametten Sonra konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Kıyametten Sonra filmi ne zaman çekildi?

Fransa yapımı (Survive) Kıyametten Sonra konusu ve oyuncuları ile gündemde. Yönetmen koltuğunda Frederic Jardin'in oturduğu yapım bu akşam televizyon ekranlarında izleniyor. Bilim kurgu, macera, aksiyon, gerilim türlerini bir araya getiren yapımla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Kıyametten Sonra filmi ne zaman çekildi?

Kıyametten Sonra konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Kıyametten Sonra filmi ne zaman çekildi?

Julia, eşi ve çocuklarıyla doğum günü kutlaması yaparken hayatlarını altüst eden bir fırtına meydana geliyor. Kıyametten Sonra konusu ile dikkat çekiyor. Film için ekran başında yerler alındı. İşte, 2024 yapımı Kıyametten Sonra oyuncuları:

Kıyametten Sonra konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Kıyametten Sonra filmi ne zaman çekildi?

KIYAMETTEN SONRA KONUSU

Okyanuslar kaybolduğunda, yüzeyde kalan tek şey tehlikedir. Julia ve sevgi dolu kocası, okyanusun ortasındaki teknelerinde oğullarının doğum gününü kutlarlar. Ancak şiddetli bir fırtına neredeyse onları alabora ettiğinde, aile uyandığında kendilerini ıssız topraklarda bulur.

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Kıyametten Sonra konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Kıyametten Sonra filmi ne zaman çekildi?

Dünya trajik bir değişim geçirmiş ve okyanuslardan su çekilmiştir. Julia, uçurumdan aç yaratıkların taze et avlamak için ortaya çıktığı bir dünyada çocuklarını kurtarmak zorundadır.

Kıyametten Sonra konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Kıyametten Sonra filmi ne zaman çekildi?

KIYAMETTEN SONRA OYUNCULARI

Lise Delamare

Emilie Dequenne

Andreas Pietschmann

Arben Bajraktaraj

Lucas Ebel

Kıyametten Sonra konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Kıyametten Sonra filmi ne zaman çekildi?