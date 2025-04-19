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Kıyametten Sonra konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Kıyametten Sonra filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 19.04.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025
16:49
Kıyametten Sonra konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Kıyametten Sonra filmi ne zaman çekildi?
Fransa yapımı (Survive) Kıyametten Sonra konusu ve oyuncuları ile gündemde. Yönetmen koltuğunda Frederic Jardin'in oturduğu yapım bu akşam televizyon ekranlarında izleniyor. Bilim kurgu, macera, aksiyon, gerilim türlerini bir araya getiren yapımla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Kıyametten Sonra filmi ne zaman çekildi?