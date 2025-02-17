KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI İŞKUR BAŞVURU EKRANI 2025: KEGM işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları

ÜNVAN: Mühendis
TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 1
ÖĞRENİM DURUMU: Lisans
MEZUN OLUNAN BÖLÜM: Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren denizcilikle ilgili fakültelerinin gemi makineleri işletme mühendisliği, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği, gemi inşaat mühendisliği, makine mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP3
DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR
• Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak,
• Ms Office programlarını kullanabilmek,
• Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek,
• İŞKUR'da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.
• Üniversitelerin Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan adaylar için geçerliliği devam eden en az Uzakyol Vardiya Mühendisi yeterliliğine sahip olmak.
• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret,tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Kurumdan İşçi Talebinde Bulunma" başlıklı 6'ncı maddesinin 3'üncü fıkrası kapsamında il düzeyinde (İSTANBUL) karşılanacaktır.
• Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar İSTANBUL ilinde istihdam edilecektir.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
• Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.
ÜNVAN: Büro Personeli (Memur)
TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 2
ÖĞRENİM DURUMU: Lisans
MEZUN OLUNAN BÖLÜM: Üniversitelerin Ekonometri bölümünden lisans düzeyinde mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP3
DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR
• Analitik düşünebilmek, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.
• Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak.
• MS Office programlarını bilmek.
• İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.
• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Kurumdan İşçi Talebinde Bulunma" başlıklı 6'ncı maddesinin 3'üncü fıkrası kapsamında il düzeyinde (İSTANBUL) karşılanacaktır.
• Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.
• Bu kapsamda işe başlayacak adaylar Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar İSTANBUL ilinde istihdam edilecektir.
• Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.
ÜNVAN: Büro Personeli (Memur)
TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 2
ÖĞRENİM DURUMU: Lisans
MEZUN OLUNAN BÖLÜM: En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından Kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP3
DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR
• Analitik düşünebilmek, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.
• Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak.
• MS Office programlarını bilmek.
• İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.
• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Kurumdan İşçi Talebinde Bulunma" başlıklı 6'ncı maddesinin 3'üncü fıkrası kapsamında il düzeyinde (İSTANBUL) karşılanacaktır.
• Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.
• Bu kapsamda işe başlayacak adaylar Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar İSTANBUL ilinde istihdam edilecektir.
• Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.
57 Kişilik Daimi İşçi Statüsünde Personel Alım Duyurusu İçin Tıklayınız