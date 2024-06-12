Kıyma makinesi cinayeti: Komşunun sözleri kan dondurdu! ‘Adamı biber salçası gibi çekiyorlar’ dedi

"BENİ HARCAYAMADIN"

Mehmet Taşpınar'ın komşusu olduğunu, evlerinin tam karşısında oturduğunu söyleyen Hatice Ekizli, "Nasıl hatırlamazsın? Bunları susturabilirsin ama beni asla. Sen 2004 yılından tut, 2024'teyiz. Senin girdiğin, çıktığın her yeri biliyorum. Meydan burada, ben de buradayım. Bu beyefendiyi ben tanıyorum o beni tanımıyor.