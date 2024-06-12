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Haberler Yaşam Kıyma makinesi cinayeti: Komşunun sözleri kan dondurdu! ‘Adamı biber salçası gibi çekiyorlar’ dedi
Giriş Tarihi: 12.06.2024 12:30 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 13:43

Kıyma makinesi cinayeti: Komşunun sözleri kan dondurdu! ‘Adamı biber salçası gibi çekiyorlar’ dedi

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen 'kıyma makinesi' cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan programın yeni bölümünde Mehmet Taşpınar'ın eski komşusu Hatice Ekizli açıklamalarda bulundu. Mehmet Taşpınar'ın 5 bin TL'sini ve iki koçunu aldığını belirten Ekizli, "2018 yılında eşimin beni aldattığını öğrendim Mehmet'e anlattım, onu dövdürmek için bir şeyler yapıp yapamayacağımızı sordum. Mehmet ise bana 'Ne adamlar var, adamı kıyma makinesine koyup biber salçası gibi çekiyorlar' dedi." ifadelerini kullandı.

Kıyma makinesi cinayeti: Komşunun sözleri kan dondurdu! ‘Adamı biber salçası gibi çekiyorlar’ dedi

Türkiye, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen kıyma makinesi cinayetini konuşuyor.

Kıyma makinesi cinayeti: Komşunun sözleri kan dondurdu! ‘Adamı biber salçası gibi çekiyorlar’ dedi

Olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanırken, Güllü Çolak ile aşk yaşayan Mehmet Taşpınar'ın eski komşusu Hatice Ekizli canlı yayına konuk olarak çarpıcı iddialarda bulundu.

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Kıyma makinesi cinayeti: Komşunun sözleri kan dondurdu! ‘Adamı biber salçası gibi çekiyorlar’ dedi

"BENİ HARCAYAMADIN"

Mehmet Taşpınar'ın komşusu olduğunu, evlerinin tam karşısında oturduğunu söyleyen Hatice Ekizli, "Nasıl hatırlamazsın? Bunları susturabilirsin ama beni asla. Sen 2004 yılından tut, 2024'teyiz. Senin girdiğin, çıktığın her yeri biliyorum. Meydan burada, ben de buradayım. Bu beyefendiyi ben tanıyorum o beni tanımıyor.

Kıyma makinesi cinayeti: Komşunun sözleri kan dondurdu! ‘Adamı biber salçası gibi çekiyorlar’ dedi

Güllü hanım beni gördü, soframa oturdu. Ayşe de yalan söylüyor. Sen ikisini güzel idare ettin. Bir bayanı harcayamadın. O da ben. Hani tanımıyordun beni?" ifadelerini kullandı.

Kıyma makinesi cinayeti: Komşunun sözleri kan dondurdu! ‘Adamı biber salçası gibi çekiyorlar’ dedi

"KOÇLARI BEN ÇALMADIM"

"Bu fırıldak Müge hanım. 5 bin TL ve iki koçumu buna kaptırdım. Bizim evimiz burada, bizim Elif'in evi bir sokak yukarıda." diyen Hatice Ekizli'ye Mehmet Taşpınar, "Annenin koçlarını çalmadım. Nerede çaldım? 2004'te benim evimin karşısında oturuyor olabilirsin." şeklinde yanıt verdi.

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