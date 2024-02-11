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Kız arkadaşına çok pissin varoşsun deyince ortalık karıştı: Önce sopa sonra kemer kullandı!
Giriş Tarihi: 11.02.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
10:54
Kız arkadaşına çok pissin varoşsun deyince ortalık karıştı: Önce sopa sonra kemer kullandı!
İstanbul'da birlikte oturan iki sevgili arasında temizlik kavgası çıktı. Genç adam kız arkadaşına, "Çok dağınıksın, pissin, varoşsun" diye bağırdı. Ortalık bir anda karıştı. Çileden çıkan genç kadın, erkek arkadaşına önce sopa sonra kemer ile saldırdı. Ardından eline aldığı bıçakla dehşet saçtı. Kendisini saksı ile savunan genç adam ise soluğu mahkemede aldı. İşte haberin detayları...