Kız arkadaşına çok pissin varoşsun deyince ortalık karıştı: Önce sopa sonra kemer kullandı!

EVİN DAĞINIKLILIĞI KAVGA ÇIKARDI

Dilek G., evde uyuduğu sırada Barış B., ise evi toparlamaya başladı. Kız arkadaşının şahsi kirliliğinden dert yanan Barış B., sevgilisini uyandırarak çok kirli olduğunu, dağınıklığından bıktığını, yaşanacak insan olmadığını ve varoş olduğunu söyledi. Bu sırada uykusundan uyanan genç kadın bir anda erkek arkadaşının yakınmalarıyla karşılaşınca öfke patlaması yaşayarak taraflar arasında tartışma çıktı.