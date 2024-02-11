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Haberler Yaşam Kız arkadaşına çok pissin varoşsun deyince ortalık karıştı: Önce sopa sonra kemer kullandı!
Giriş Tarihi: 11.02.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 10:54

Kız arkadaşına çok pissin varoşsun deyince ortalık karıştı: Önce sopa sonra kemer kullandı!

İstanbul'da birlikte oturan iki sevgili arasında temizlik kavgası çıktı. Genç adam kız arkadaşına, "Çok dağınıksın, pissin, varoşsun" diye bağırdı. Ortalık bir anda karıştı. Çileden çıkan genç kadın, erkek arkadaşına önce sopa sonra kemer ile saldırdı. Ardından eline aldığı bıçakla dehşet saçtı. Kendisini saksı ile savunan genç adam ise soluğu mahkemede aldı. İşte haberin detayları...

ATAKAN IRMAK
Kız arkadaşına çok pissin varoşsun deyince ortalık karıştı: Önce sopa sonra kemer kullandı!

İstanbul'da birlikte yaşayan iki sevgili evin temizliği konusunda anlaşamayınca aralarında tartışma çıktı. Olay İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde geçtiğimiz yıl mayıs ayında meydana geldi. 29 yaşındaki Dilek G., ile 33 yaşındaki Barış B, 5 yıldır gönül ilişkisi yaşıyordu. Olaydan 2 ay önce ayrılan çift ara ara görüşüp birlikte kalmaya devam ediyordu. Olay günü sabah saatlerinde Dilek G., evde bulunan hayvanların bakımı için genç adamın ikametine geldi.

Kız arkadaşına çok pissin varoşsun deyince ortalık karıştı: Önce sopa sonra kemer kullandı!

EVİN DAĞINIKLILIĞI KAVGA ÇIKARDI

Dilek G., evde uyuduğu sırada Barış B., ise evi toparlamaya başladı. Kız arkadaşının şahsi kirliliğinden dert yanan Barış B., sevgilisini uyandırarak çok kirli olduğunu, dağınıklığından bıktığını, yaşanacak insan olmadığını ve varoş olduğunu söyledi. Bu sırada uykusundan uyanan genç kadın bir anda erkek arkadaşının yakınmalarıyla karşılaşınca öfke patlaması yaşayarak taraflar arasında tartışma çıktı.

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Kız arkadaşına çok pissin varoşsun deyince ortalık karıştı: Önce sopa sonra kemer kullandı!

ERKEK ARKADAŞINI SOPA VE KEMERLE DÖVDÜ
Genç kadın kendisini neden uyandırdığını söyleyerek Barış B'ye saldırmaya başladı. Hızını alamayan Dilek G., evde bulunan saksıları yere devirerek çiçekleri dik tutması için konulan plastik sopa ile erkek arkadaşına defalarca vurarak darp etti.

Kız arkadaşına çok pissin varoşsun deyince ortalık karıştı: Önce sopa sonra kemer kullandı!

Barış B., kendisini korumak için kız arkadaşının elinde buluna sopayı aldı ancak Dilek G., bu kez yerde bulunan kemerle genç adamı darp etmeye devam etti. İkili arasında dakikalarca devam eden arbede Dilek G'nin fenalaşmasıyla son buldu.

Kız arkadaşına çok pissin varoşsun deyince ortalık karıştı: Önce sopa sonra kemer kullandı!

TEMİZLİK YAP DEYİNCE BIÇAKLA KOVALADI
Genç adam kız arkadaşı için ambulans çağırmak istedi ancak Dilek G., kabul etmedi. Evden gitmek isteyen Dilek G'ye Barış B., dağıttığı evi toparlayıp öyle gitmesini söyleyince taraflar arasında yine tartışma çıktı.

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