Kız kardeşlerin korkunç sonu!Sadece iki hafta arayla...

İki kız kardeşin başına gelenler deyim yerindeyse kan dondurdu. Güney Büyük Okyanus'da bir ada ülkesi olan Yeni Zelanda'da duyanları şoka uğratan korkunç bir olay yaşandı. Daha gençliklerinin baharında iki kız kardeşin ölümleri aileyi ve ülkeyi sarstı. Genç kız, kardeşini kaybettiği kazanın tam iki hafta sonrasında, 16'ncı doğum gününde hayata gözlerini yumdu. Sunmara Alexander, kız kardeşi Tayla ile Yeni Zelanda'nın Christchursh şehrinde gerçekleşen bir trafik kazasından tam 2 hafta sonra hayatını kaybetti. Üstelik hayatını kaybettiği gün onun için önemli bir tarihti. İşte o trajik olayın ayrıntıları!