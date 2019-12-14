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Kız kardeşlerin korkunç sonu!Sadece iki hafta arayla...

İki kız kardeşin başına gelenler deyim yerindeyse kan dondurdu. Güney Büyük Okyanus'da bir ada ülkesi olan 'da duyanları şoka uğratan korkunç bir olay yaşandı. Daha gençliklerinin baharında iki kız kardeşin ölümleri aileyi ve ülkeyi sarstı. Genç kız, kardeşini kaybettiği kazanın tam iki hafta sonrasında, 16'ncı doğum gününde hayata gözlerini yumdu. Sunmara Alexander, kız kardeşi Tayla ile Yeni Zelanda'nın Christchursh şehrinde gerçekleşen bir trafik kazasından tam 2 hafta sonra hayatını kaybetti. Üstelik hayatını kaybettiği gün onun için önemli bir tarihti. İşte o trajik olayın ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 14.12.2019 16:11 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 16:20
Kız kardeşlerin korkunç sonu!Sadece iki hafta arayla...

Sunmara Alexander, kız kardeşi Tayla'nın 'nın Christchursh şehrinde gerçekleşen bir trafik kazasındaki ölümünden tam 2 hafta sonra hayatını kaybetti.

Kız kardeşlerin korkunç sonu!Sadece iki hafta arayla...

Genç kızların ölümündeki acı ayrıntı sadece bu değildi.

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Kız kardeşlerin korkunç sonu!Sadece iki hafta arayla...

Kız kardeşinin kazada ölümünün iki hafta sonrasında hayata veda eden Sunmara'nın ölümündeki acı detay ise kahretti.

Kız kardeşlerin korkunç sonu!Sadece iki hafta arayla...

Sunmara Alexander ve kendisinden 1 yaş büyük olan 17 yaşındaki kız kardeşi Tayla, 2 hafta önce Christchurch'te bir trafik kazası geçirdi.

Kız kardeşlerin korkunç sonu!Sadece iki hafta arayla...

27 Kasım'da gerçekleşen ve 19 yaşındaki bir gencin de karıştığı kazada, Tayla ve Sunmara'nın otomobili sert bir şekilde savruldu.

Kız kardeşlerin korkunç sonu!Sadece iki hafta arayla...

Genç kızlar araçtan çıkmaya fırsat bulamadan araçtan alevler yükseldi.

Kız kardeşlerin korkunç sonu!Sadece iki hafta arayla...

Yoldan geçenler hemen ambulansa ve itfaieye haber verdi.

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