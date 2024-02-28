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Haberler Yaşam Kızı Dilan Özdemir’i sokak ortasında öldürdü! İfadesinde her şeyi anlattı: Kötü yola düşmüştü!  
Giriş Tarihi: 28.02.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 09:59

Kızı Dilan Özdemir’i sokak ortasında öldürdü! İfadesinde her şeyi anlattı: Kötü yola düşmüştü!

Adana'da Turhan Özdemir, 19 yaşındaki kızı Dilan Özdemir'i uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle katletti! Genç kızın arkadaşları, olay yerinde olan ve cinayeti engellemeyen Dilan Özdemir'in sevgilisi Selam Şenci'yi bir otoparka çağırıp dakikalarca darp etti. 5 kişi tarafından dövülen, bıçaklanan Şenci, yaşamını yitirdi. İfadesinde cinayeti tek tek anlatan baba Özdemir ise cezaevine gönderildi. İşte detaylar…

Ziya RAMOĞLU
Kızı Dilan Özdemir’i sokak ortasında öldürdü! İfadesinde her şeyi anlattı: Kötü yola düşmüştü!

Korkunç cinayetin adresi Adana'ydı. Turhan Özdemir, geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki kızı Dilan Özdemir ile uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle tartıştı. Babası tarafından bıçaklanan Dilan Özdemir, kurtarılamadı. Kaçan baba, olay yerine yakın bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı.

Kızı Dilan Özdemir’i sokak ortasında öldürdü! İfadesinde her şeyi anlattı: Kötü yola düşmüştü!

SEVGİLİSİ DE ORADAYMIŞ!

Dilan Özdemir'in sevgilisi Selam Şenci'nin de cinayet anında olay yerinde olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken dün, Adana'nın Seyhan İlçesi'nde bir iş yerine ait otoparkta kan donduran olay yaşandı. Dilan Özdemir'in arkadaşları konuşma bahanesiyle genç kızın sevgilisi Selam Şenci'yi otoparka çağırdı.

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Kızı Dilan Özdemir’i sokak ortasında öldürdü! İfadesinde her şeyi anlattı: Kötü yola düşmüştü!

DÖVDÜLER BIÇAKLADILAR ÜZERİNDE ZIPLADILAR!

Özdemir'in öldürülmesine engel olmadığı gerekçesiyle Şenci, 2'si kadın 5 kişi tarafından önce darp edildi, daha sonra bıçaklandı. Saldırganlar ağır yaralanan Şenci'nin üzerinde zıpladıktan sonra kaçıp kayıplara karıştı.

Kızı Dilan Özdemir’i sokak ortasında öldürdü! İfadesinde her şeyi anlattı: Kötü yola düşmüştü!

Hastaneye kaldırılan Şenci, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kızı Dilan Özdemir’i sokak ortasında öldürdü! İfadesinde her şeyi anlattı: Kötü yola düşmüştü!

BABANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Uyuşturucu kavgasında kızı Dilan Özdemir'i öldüren baba Turhan Özdemir'in emniyetteki sorgusu tamamlandı.

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