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Kızı Dilan Özdemir’i sokak ortasında öldürdü! İfadesinde her şeyi anlattı: Kötü yola düşmüştü!
Giriş Tarihi: 28.02.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
09:59
Kızı Dilan Özdemir’i sokak ortasında öldürdü! İfadesinde her şeyi anlattı: Kötü yola düşmüştü!
Adana'da Turhan Özdemir, 19 yaşındaki kızı Dilan Özdemir'i uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle katletti! Genç kızın arkadaşları, olay yerinde olan ve cinayeti engellemeyen Dilan Özdemir'in sevgilisi Selam Şenci'yi bir otoparka çağırıp dakikalarca darp etti. 5 kişi tarafından dövülen, bıçaklanan Şenci, yaşamını yitirdi. İfadesinde cinayeti tek tek anlatan baba Özdemir ise cezaevine gönderildi. İşte detaylar…