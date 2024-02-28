Kızı Dilan Özdemir’i sokak ortasında öldürdü! İfadesinde her şeyi anlattı: Kötü yola düşmüştü!

SEVGİLİSİ DE ORADAYMIŞ!

Dilan Özdemir'in sevgilisi Selam Şenci'nin de cinayet anında olay yerinde olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken dün, Adana'nın Seyhan İlçesi'nde bir iş yerine ait otoparkta kan donduran olay yaşandı. Dilan Özdemir'in arkadaşları konuşma bahanesiyle genç kızın sevgilisi Selam Şenci'yi otoparka çağırdı.