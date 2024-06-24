Kızıl Hare konusu ve oyuncu kadrosu gündeme geldi! ! Kızıl Hare filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

KIZIL HARE OYUNCULARI
Jackie Chan , Lao Luo rolünde
Liu Haocun , Lao Luo'nun kızı Xiao Bao rolünde
Guo Qilin , Xiao Bao'nun erkek arkadaşı Naihua rolünde
Wu Jing , Lao Luo'nun çırağı Yuanjie rolünde
Joey Yung, Yingzi rolünde,
Yu Ailei, Yingzi'nin kocası Xiamao rolünde
Yu Rongguang , Lao Luo'nun atına imrenen şirket CEO'su He Xin rolünde
Andy On , borç tahsildarları için çalışan bir haydut olan Dami Ge rolünde
Xiaoshenyang , He Xin için çalışan bir avukat olan Li Yan rolünde
Shi Yanneng, Dawei rolünde, dublör sanatçısı ve Lao Luo'nun arkadaşı