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Haberler Yaşam Kızıl Hare konusu ve oyuncu kadrosu gündeme geldi! ! Kızıl Hare filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 21:39 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 21:39

Kızıl Hare konusu ve oyuncu kadrosu gündeme geldi! ! Kızıl Hare filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Orijinal adıyla 'Ride On' bu akşam ATV ekranlarında sinemaseverler ile buluşuyor. Aksiyon filmlerinin efsane ismi Jackie Chan'in başrolünde yer aldığı yapım TV'de ilk kez yayımlanacak. İzleyenler ekran başında. Kızıl Hare konusu ve oyuncu kadrosu bu noktada araştırılıyor. Peki; Kızıl Hare filmi oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi? İşte, filme dair merak edilenler...

Kızıl Hare konusu ve oyuncu kadrosu gündeme geldi! ! Kızıl Hare filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Kızıl Hare konusu ile dikkat çeken bir hikayeye odaklanıyor. Yönetmen Larry Yang'in elinden çıkan 2023 yapımı film ekranlara geliyor. Filmi takip etmek isteyenler ATV yayın akışına odaklandı. İşte, Kızıl Hare oyuncuları...

Kızıl Hare konusu ve oyuncu kadrosu gündeme geldi! ! Kızıl Hare filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

KIZIL HARE KONUSU

Luo, yıllarını sinema sektörüne vermiş usta bir dublördür fakat yaşının etkisi ve teknolojinin getirdiği imkanlar sebebiyle iş bulmakta zorlanmaktadır. Gençliğinde dublörlükten başka bir şey düşünmediği için ailesi dağılmıştır ve kızı onunla görüşmüyordur. Luo'nun tek yakını, atı Kızıl Hare'dir. Kızıl Hare, çarpık bacaklı doğmuş bir attır. Luo, onun bu haline acımış ve uyutulmaması için sahiplenmiştir.

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Kızıl Hare konusu ve oyuncu kadrosu gündeme geldi! ! Kızıl Hare filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Yıllarını Kızıl Hare'ye bakarak geçirir ve onu sağlığına kavuşturur. Bir gün, Kızıl Hare'nin aslında bir şirkete ait olduğu ve şirketin onu geri istediğine dair bir mahkeme yazısı gelir. Hayattaki en yakın dostu olan atını kaybetmek istemeyen Luo, yıllardır görmediği hukuk öğrencisi kızından yardım ister.

Kızıl Hare konusu ve oyuncu kadrosu gündeme geldi! ! Kızıl Hare filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

KIZIL HARE OYUNCULARI

Jackie Chan , Lao Luo rolünde

Liu Haocun , Lao Luo'nun kızı Xiao Bao rolünde

Guo Qilin , Xiao Bao'nun erkek arkadaşı Naihua rolünde

Wu Jing , Lao Luo'nun çırağı Yuanjie rolünde

Joey Yung, Yingzi rolünde,

Yu Ailei, Yingzi'nin kocası Xiamao rolünde

Yu Rongguang , Lao Luo'nun atına imrenen şirket CEO'su He Xin rolünde

Andy On , borç tahsildarları için çalışan bir haydut olan Dami Ge rolünde

Xiaoshenyang , He Xin için çalışan bir avukat olan Li Yan rolünde

Shi Yanneng, Dawei rolünde, dublör sanatçısı ve Lao Luo'nun arkadaşı

Kızıl Hare konusu ve oyuncu kadrosu gündeme geldi! ! Kızıl Hare filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?
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