Kızıl Hare konusu ve oyuncu kadrosu gündeme geldi! ! Kızıl Hare filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

KIZIL HARE KONUSU

Luo, yıllarını sinema sektörüne vermiş usta bir dublördür fakat yaşının etkisi ve teknolojinin getirdiği imkanlar sebebiyle iş bulmakta zorlanmaktadır. Gençliğinde dublörlükten başka bir şey düşünmediği için ailesi dağılmıştır ve kızı onunla görüşmüyordur. Luo'nun tek yakını, atı Kızıl Hare'dir. Kızıl Hare, çarpık bacaklı doğmuş bir attır. Luo, onun bu haline acımış ve uyutulmaması için sahiplenmiştir.