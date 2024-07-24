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Kızıl Milyarder'in serveti paylaşılamıyor! Ünlü petrolcünün evlatları birbirine düştü: 8 sayfalık miras
Giriş Tarihi: 24.07.2024 06:30
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
06:33
Kızıl Milyarder'in serveti paylaşılamıyor! Ünlü petrolcünün evlatları birbirine düştü: 8 sayfalık miras
Sovyet coğrafyasındaki çalışmaları nedeniyle 'Kızıl Milyarder' lakabıyla anılan petrol girişimcisi PET Holding Kurucu Başkanı Prof. Dr. Güntekin Köksal'ın Güntekin Köksal'ın iki yıl önce hayatını kaybetmesinin ardından çocukları arasında paylaşılamayan mirası mahkemelik oldu. Burak Köksal, babasından miras kalan 8 sayfa dolusu mülklere satış tedbiri koydururken, şirketlerin kasasındaki paranın korunması için de şirketlere kayyum davası hazırlığında.