Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kızıl Milyarder'in serveti paylaşılamıyor! Ünlü petrolcünün evlatları birbirine düştü: 8 sayfalık miras
Giriş Tarihi: 24.07.2024 06:30 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 06:33

Kızıl Milyarder'in serveti paylaşılamıyor! Ünlü petrolcünün evlatları birbirine düştü: 8 sayfalık miras

Sovyet coğrafyasındaki çalışmaları nedeniyle 'Kızıl Milyarder' lakabıyla anılan petrol girişimcisi PET Holding Kurucu Başkanı Prof. Dr. Güntekin Köksal'ın Güntekin Köksal'ın iki yıl önce hayatını kaybetmesinin ardından çocukları arasında paylaşılamayan mirası mahkemelik oldu. Burak Köksal, babasından miras kalan 8 sayfa dolusu mülklere satış tedbiri koydururken, şirketlerin kasasındaki paranın korunması için de şirketlere kayyum davası hazırlığında.

Halit TURAN
Kızıl Milyarder’in serveti paylaşılamıyor! Ünlü petrolcünün evlatları birbirine düştü: 8 sayfalık miras

Eski Sovyetler Birliği'ne mümessillik, müşavirlik ve mühendislik hizmetleri ile giren ilk özel Türk şirketi ve Kuzey Irak'ta petrol çıkaran ilk Türk şirketi olan Pet Holding'in patronu Güntekin Köksal, 2022'de 91 yaşında vefat etti.

Kızıl Milyarder’in serveti paylaşılamıyor! Ünlü petrolcünün evlatları birbirine düştü: 8 sayfalık miras

1974'ten itibaren 10 yıl Rusya, Almanya, Amerika ve Japonya'dan birçok firmanın temsilciliğini yapan Köksal, 1990'da kurduğu Pet-Oil şirketi Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye, Yemen ve Kuzey Irak'ta petrol arama ve üretim faaliyetlerinde bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kızıl Milyarder’in serveti paylaşılamıyor! Ünlü petrolcünün evlatları birbirine düştü: 8 sayfalık miras

Köksal, Sovyetler Birliği döneminden başlayarak o ülkeler coğrafyasında yaptığı çalışmalar nedeniyle 'Kızıl Milyarder' lakabıyla anılmaya başladı.

Kızıl Milyarder’in serveti paylaşılamıyor! Ünlü petrolcünün evlatları birbirine düştü: 8 sayfalık miras

ALDIĞI YALILAR, TEKNELER ÇOK KONUŞULMUŞTU

Kuzey Afrika'dan Amerika'ya kadar dünyanın başka yerlerinde de petrol arayışlarını sürdüren Güntekin Köksal'ın bir dönem satın aldığı İstanbul Boğazı'ndaki yalılar çok konuşulmuştu.

Kızıl Milyarder’in serveti paylaşılamıyor! Ünlü petrolcünün evlatları birbirine düştü: 8 sayfalık miras

2010'da Sarıyer'de Padişah Abdülmecit'in oğluna yaptırdığı yalıyı alan Köksal, 2015'te ise bu yalının hemen yan tarafındaki komşu yalıyı satın almış, iki yalıya toplam 12 milyon dolar harcadığını açıklamıştı.

SON DAKİKA