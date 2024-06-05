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KIZILCIK ŞEBETİ sezon finali fragmanı yayına: Biri düştü! Kızılcık Şerbeti yeni sezonda yaprak dökümü
Giriş Tarihi: 05.06.2024 06:08
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
06:08
KIZILCIK ŞEBETİ sezon finali fragmanı yayına: Biri düştü! Kızılcık Şerbeti yeni sezonda yaprak dökümü
Kızılcık şerbeti sezon finali fragmanları yayınlandı. Fragmanları izleyenler şaşkınlıklarına engel olamadı. Özellikle sezon finalinin ikinci tanıtımında Ünal ailesinin evinde büyük bir olay yaşanıyor. Görkem ve Ömer'in ilişkisi ortaya çıkıyor. Bu öğrenen Fatih Görkem'in üzerine giderken Abdullah ise Ömer'in boğazına yapışıyor. Fragmanda en dikkat çeken sahneyse camdan düşme sahnesi oldu. Camdan düşenin kim olduğu büyük merak yarattı. Ayrıca iddialara göre diziden birçok oyuncu ayrılıyor. Camdan düşen isim herkesi şaşırtacak. Meğer gerçek hikaye de ölüyormuş. İşte Kızılcık Şerbeti Sezon finali fragmanı