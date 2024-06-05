KIZILCIK ŞEBETİ sezon finali fragmanı yayına: Biri düştü! Kızılcık Şerbeti yeni sezonda yaprak dökümü

Ekranların en çok izlenen dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti bu sezonda da büyük yankı uyandıracak bir finalle ekranlarda olacak. Sezon finali yayınlandı ve izleyenlerin ağızları açıkta kaldı. Alev Berlin'e gidiyor, Ünalların evinde bir kişi camdan düşüyor, Mustafa yaralanıyor. Camdan düşen isim kim? İşte herkesi şaşırtacak o isim