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Giriş Tarihi: 05.06.2024 06:08 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 06:08

KIZILCIK ŞEBETİ sezon finali fragmanı yayına: Biri düştü! Kızılcık Şerbeti yeni sezonda yaprak dökümü

Kızılcık şerbeti sezon finali fragmanları yayınlandı. Fragmanları izleyenler şaşkınlıklarına engel olamadı. Özellikle sezon finalinin ikinci tanıtımında Ünal ailesinin evinde büyük bir olay yaşanıyor. Görkem ve Ömer'in ilişkisi ortaya çıkıyor. Bu öğrenen Fatih Görkem'in üzerine giderken Abdullah ise Ömer'in boğazına yapışıyor. Fragmanda en dikkat çeken sahneyse camdan düşme sahnesi oldu. Camdan düşenin kim olduğu büyük merak yarattı. Ayrıca iddialara göre diziden birçok oyuncu ayrılıyor. Camdan düşen isim herkesi şaşırtacak. Meğer gerçek hikaye de ölüyormuş. İşte Kızılcık Şerbeti Sezon finali fragmanı

KIZILCIK ŞEBETİ sezon finali fragmanı yayına: Biri düştü! Kızılcık Şerbeti yeni sezonda yaprak dökümü

Ekranların en çok izlenen dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti bu sezonda da büyük yankı uyandıracak bir finalle ekranlarda olacak. Sezon finali yayınlandı ve izleyenlerin ağızları açıkta kaldı. Alev Berlin'e gidiyor, Ünalların evinde bir kişi camdan düşüyor, Mustafa yaralanıyor. Camdan düşen isim kim? İşte herkesi şaşırtacak o isim

KIZILCIK ŞEBETİ sezon finali fragmanı yayına: Biri düştü! Kızılcık Şerbeti yeni sezonda yaprak dökümü

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ!

Dizi 66. Bölümüyle sezon finali yapacak. Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali fragmanı izleyenleri hayrete düşürdü. Fragmanda tüm gerçekler ortaya çıkarken birçok oyuncunun da diziye veda ettiği görüldü.

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KIZILCIK ŞEBETİ sezon finali fragmanı yayına: Biri düştü! Kızılcık Şerbeti yeni sezonda yaprak dökümü

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE YAPRAK DÖKÜMÜ!

Her Cuma akşamı Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'inde bu sezon yaprak dökümü yaşanacak. Birçok oyuncunun dizide ayrıldığı iddia ediliyor. Yalnızca iki isimden açıklama gelirken diğerleri için resmi açıklama yapılmadı. Bu isimler Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman, Rüzgar karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı, Umut karakteri Serkan Tınmaz, Sönmez'I canalndıran Aliye Uzunatağan ve Çimen Selin Türkmen.

KIZILCIK ŞEBETİ sezon finali fragmanı yayına: Biri düştü! Kızılcık Şerbeti yeni sezonda yaprak dökümü

Bu isimlerden Aliye Uzunatağan gazetecilerin sorularına yanıtlarken bu iddiaları yalanlandı. Diziye veda etmediğini açıkladı. Serkan Tınmaz dizinin Umut'unun vedasıysa partneri Ceren Karakoç'un veda paylaşımıyla kesinleşti.

KIZILCIK ŞEBETİ sezon finali fragmanı yayına: Biri düştü! Kızılcık Şerbeti yeni sezonda yaprak dökümü

Rol arkadaşına veda eden Karakoç'un işte o paylaşımı…

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