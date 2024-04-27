KIZILCIK ŞERBETİ 61. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA || Kızılcık Şerbeti 61. bölüm fragmanı Show Tv ile canlı izle ekranı

Gökhan'ın boşanmış ancak bunu gizliyor olduğunu öğrenen Kayhan, kızı Çimen'i bu sahte hayattan çıkarmak ister. Bu konuda tabii en büyük yardımcısı Kıvılcım olacaktır. Giray ve Doğa arkadaşlığı devam etmektedir. Bu arkadaşlığı öğrenen Fatih'in duruma bozulması Görkem'i çok rahatsız eder, aralarında tartışma çıkar. Her şeye rağmen Fatih gerçeği öğrenmek için Doğa'yı takip ettirmeye başlar.