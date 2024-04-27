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Haberler Yaşam KIZILCIK ŞERBETİ 61. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA || Kızılcık Şerbeti 61. bölüm fragmanı Show Tv ile canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 27.04.2024 00:54 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 00:54

KIZILCIK ŞERBETİ 61. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA || Kızılcık Şerbeti 61. bölüm fragmanı Show Tv ile canlı izle ekranı

Cuma günleri Show TV ekranlarında yayınlanan dizi bu akşam 60. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümü merak eden izleyiciler "Kızılcık Şerbeti fragman izle" araştırmalarına başladılar. Yeni bölümde Giray ve Doğa ilişkisi ilerlerken Fatih Görkem cephesinde krizler büyüyor. Alev ve Abdullah'ın gizli yürüttükleri aşkı gün yüzüne çıkmak üzere. Peki gelecek bölümde neler olacak. İşte, Kızılcık Şerbeti 61. bölüm fragmanı izle ekranı

KIZILCIK ŞERBETİ 61. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA || Kızılcık Şerbeti 61. bölüm fragmanı Show Tv ile canlı izle ekranı

Kızılcık Şerbeti 60. bölümüyle ekranlarda yer aldı. Nursema ve Umut için yolun sonuna gelinmişken Rüzgar ve Nursema cephesinde yakınlaşmalar başladı. Çimen ve Gökhan'ın kriz yaratan ilişkisi son buldu. Peki yeni Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kızılcık Şerbeti 61. bölüm fragmanı

KIZILCIK ŞERBETİ 61. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA || Kızılcık Şerbeti 61. bölüm fragmanı Show Tv ile canlı izle ekranı

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Kızılcık Şerbeti 60. bölümüyle ekranlardaydı. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/kizilcik-serbeti-61-bolum-fragmani/118521

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KIZILCIK ŞERBETİ 61. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA || Kızılcık Şerbeti 61. bölüm fragmanı Show Tv ile canlı izle ekranı

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Umut'un kendisini aldattığını gözleriyle gören Nursema onu terk eder ve hızlıca boşanma yoluna girer.

KIZILCIK ŞERBETİ 61. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA || Kızılcık Şerbeti 61. bölüm fragmanı Show Tv ile canlı izle ekranı

Abdullah ve Alev'in ilişkileri gözlerden uzak bir şekilde gayet iyi gitmektedir. Ancak bu ikili hayat, Abdullah'ı yer yer çok zorlamaktadır. Özellikle doğum gününün kutlanmak istemesi büyük sorun yaratacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ 61. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA || Kızılcık Şerbeti 61. bölüm fragmanı Show Tv ile canlı izle ekranı

Gökhan'ın boşanmış ancak bunu gizliyor olduğunu öğrenen Kayhan, kızı Çimen'i bu sahte hayattan çıkarmak ister. Bu konuda tabii en büyük yardımcısı Kıvılcım olacaktır. Giray ve Doğa arkadaşlığı devam etmektedir. Bu arkadaşlığı öğrenen Fatih'in duruma bozulması Görkem'i çok rahatsız eder, aralarında tartışma çıkar. Her şeye rağmen Fatih gerçeği öğrenmek için Doğa'yı takip ettirmeye başlar.

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