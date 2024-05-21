KIZILCIK ŞERBETİ 64. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINDA 💥 “Ben bitmem!” Görkem’den şok hamle...

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Görkem'in, Ömer ile buluştuğunu öğrenen Fatih, her ne kadar amcasından şüphelenmese de onu kontrol etmek isteğinin de önüne geçemez.

Görkem'in, Ömer ile buluştuğunu öğrenen Fatih, her ne kadar amcasından şüphelenmese de onu kontrol etmek isteğinin de önüne geçemez.

Kıvılcım yeni işine adapte olmaya çalışmakta, bu konuda en büyük yardımı da Ömer'den görmektedir.