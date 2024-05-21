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Giriş Tarihi: 21.05.2024 21:22 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 21:23

KIZILCIK ŞERBETİ 64. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINDA 💥 “Ben bitmem!” Görkem'den şok hamle...

Kızılcık Şerbeti 64. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Yayınlanan ilk bölüm fragmanın ardından izleyenleri şok edecek yeni fragmanda Görkem ve Nilay arasındaki kavgaya Ünallar ne diyecek? Doğa Fatih'e hangi şartı sundu? Doğa ve Giray arasındaki yakınlaşma nereye varacak. İşte, tüm bu soruların yanıtını verecek yeni bölümden ipuçları içeren Kızılcık Şerbeti 64. Bölüm 2. Fragmanı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ 64. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINDA 💥 “Ben bitmem!” Görkem’den şok hamle...

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı gündem oldu. Yayınlanan fragman izleyenleri şok etti. Görkem ve Fatih arasındaki gerilim Ünallar ailesine de sıçradı. İkili arasındaki kavganın şiddeti büyürken, Doğa'dan fatihe "ben seni sevmiyorum"yanıtı gecikmedi. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? İşte, Kızılcık Şerbeti 64. Bölüm 2. Fragmanı yayında!

KIZILCIK ŞERBETİ 64. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINDA 💥 “Ben bitmem!” Görkem’den şok hamle...

KIZILCIK ŞERBETİ 64. BÖLÜM 2. FRAGMAN | "AMA BEN SENİ SEVMİYORUM FATİH!

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen dizi yeni bölümüyle bu Cuma Show TV'de!

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/kizilcik-serbeti-64-bolum-2-fragmani/119122

https://www.youtube.com/@kizilcikserbetidizi

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KIZILCIK ŞERBETİ 64. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINDA 💥 “Ben bitmem!” Görkem’den şok hamle...

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Görkem'in, Ömer ile buluştuğunu öğrenen Fatih, her ne kadar amcasından şüphelenmese de onu kontrol etmek isteğinin de önüne geçemez.

Görkem'in, Ömer ile buluştuğunu öğrenen Fatih, her ne kadar amcasından şüphelenmese de onu kontrol etmek isteğinin de önüne geçemez.
Kıvılcım yeni işine adapte olmaya çalışmakta, bu konuda en büyük yardımı da Ömer'den görmektedir.

KIZILCIK ŞERBETİ 64. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINDA 💥 “Ben bitmem!” Görkem’den şok hamle...

Nursema'nın yeni bir ilişkiye girme konusundaki tereddütleri Rüzgar'ı çileden çıkarmaktadır. İşi hızlandırmak için yaptığı tüm çabalar boşa gitmektedir. Sonunda dayanamayıp konuşmak için Abdullah'ın yanına gider.

KIZILCIK ŞERBETİ 64. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINDA 💥 “Ben bitmem!” Görkem’den şok hamle...

Abdullah'ın eve geç gelmelerinin sıklaşması Pembe'yi çok rahatsız etmeye başlamıştır. Bir şeylerden şüpheleniyor ama kondurmak istemiyordur.

Nilay'ın pişik kremi için yapılan lansman gecesi başta Ünallar olmak üzere tüm tanıdıkları bir araya getirir.

Fatih'in, Doğa konusundaki kafa karışıklığı artmıştır. Bu konuda harekete geçmeye karar verir.

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