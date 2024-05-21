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KIZILCIK ŞERBETİ 64. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINDA 💥 “Ben bitmem!” Görkem'den şok hamle...
Giriş Tarihi: 21.05.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
21:23
KIZILCIK ŞERBETİ 64. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINDA 💥 “Ben bitmem!” Görkem'den şok hamle...
Kızılcık Şerbeti 64. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Yayınlanan ilk bölüm fragmanın ardından izleyenleri şok edecek yeni fragmanda Görkem ve Nilay arasındaki kavgaya Ünallar ne diyecek? Doğa Fatih'e hangi şartı sundu? Doğa ve Giray arasındaki yakınlaşma nereye varacak. İşte, tüm bu soruların yanıtını verecek yeni bölümden ipuçları içeren Kızılcık Şerbeti 64. Bölüm 2. Fragmanı izle!