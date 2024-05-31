Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm izle: Show TV ile Kızılcık Şerbeti son bölüm full izle
Giriş Tarihi: 31.05.2024 18:16 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 18:16

Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm izle: Show TV ile Kızılcık Şerbeti son bölüm full izle

Her hafta Cuma günü Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ahmet Mümtaz Taylan, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman gibi isimleri buluşturuyor. Dizinin sıkı takipçileri Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde Görkem'in, Nilay'a iftira atması Ünal ailesini ikiye böler ve aile içinde ciddi tartışmalar yaşanır. Doğa ve Giray cephesinde ise güzel gelişmeler yaşanır. İşte, Show TV canlı yayın Kızılcık Şerbeti 65. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm izle: Show TV ile Kızılcık Şerbeti son bölüm full izle

Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm izle Show TV dizi ekranında takip ediliyor. Gold Film imzalı dizi, aynı doğrulara fakat farklı kültürlere sahip iki ailenin çocukları Doğa ve Fatih'in evlenmesiyle yaşanan çarpıcı olayları konu ediniyor. 31 Mayıs tarihli bölümde Görkem'den intikam almaya ant içen Nilay'ın ayağına bunu yapması için büyük bir fırsat gelir. Görkem ve Ömer'in ilişkisini öğrenen Nilay, bunu Pembe'ye anlatır. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD, kesintisiz ve tek parça linki…

Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm izle: Show TV ile Kızılcık Şerbeti son bölüm full izle

KIZILCIK ŞERBETİ 65. BÖLÜM İZLE

Show TV ekranlarında yayınlanan Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisi, 65. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.

31 Mayıs 2024 Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/kizilcik-serbeti/2875

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm izle: Show TV ile Kızılcık Şerbeti son bölüm full izle

KIZILCIK ŞERBETİ TÜM BÖLÜMLER

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/kizilcik-serbeti/2875

Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm izle: Show TV ile Kızılcık Şerbeti son bölüm full izle

KIZILCIK ŞERBETİ 65. BÖLÜM ÖZETİ

Görkem'in, Nilay'a kendisini dövdüğünü söyleyerek iftira atması Ünal ailesini ikiye bölecek, aile içinde ciddi tartışmalara neden olacaktır.

Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm izle: Show TV ile Kızılcık Şerbeti son bölüm full izle

Doğa ve Giray'ın ilişkisi günden güne gelişmekte, Giray her konuda Doğa'ya yardımcı olmaktadır.

SON DAKİKA