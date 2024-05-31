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Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm izle: Show TV ile Kızılcık Şerbeti son bölüm full izle
Giriş Tarihi: 31.05.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
18:16
Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm izle: Show TV ile Kızılcık Şerbeti son bölüm full izle
Her hafta Cuma günü Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ahmet Mümtaz Taylan, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman gibi isimleri buluşturuyor. Dizinin sıkı takipçileri Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde Görkem'in, Nilay'a iftira atması Ünal ailesini ikiye böler ve aile içinde ciddi tartışmalar yaşanır. Doğa ve Giray cephesinde ise güzel gelişmeler yaşanır. İşte, Show TV canlı yayın Kızılcık Şerbeti 65. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…