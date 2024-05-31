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Kızılcık Şerbeti 66. Yeni Bölüm fragmanı! Show TV ile Kızılcık Şerbeti fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 23:01
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
23:01
Kızılcık Şerbeti 66. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ahmet Mümtaz Taylan, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman gibi isimleri bir araya getiren dizi son bölümüyle merak uyandırdı. Bölüm biter bitmez ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Dizinin yeni bölümünde Görkem'in, Nilay'a iftira atması Ünal ailesini ikiye böler ve aile içinde ciddi tartışmalar yaşanır. Doğa ve Giray cephesinde ise güzel gelişmeler yaşanır. Peki; Show TV ile Kızılcık Şerbeti 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...