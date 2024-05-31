Kızılcık Şerbeti 66. Yeni Bölüm fragmanı! Show TV ile Kızılcık Şerbeti fragmanı yayınlandı mı?

Kızılcık Şerbeti 66. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Son bölümde Görkem'den intikam almaya ant içen Nilay'ın ayağına bunu yapması için büyük bir fırsat gelir. Görkem ve Ömer'in ilişkisini öğrenen Nilay, bunu Pembe'ye anlatır. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Show TV fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?