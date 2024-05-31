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Haberler Yaşam Kızılcık Şerbeti 66. Yeni Bölüm fragmanı! Show TV ile Kızılcık Şerbeti fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 23:01 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 23:01

Kızılcık Şerbeti 66. Yeni Bölüm fragmanı! Show TV ile Kızılcık Şerbeti fragmanı yayınlandı mı?

Kızılcık Şerbeti 66. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ahmet Mümtaz Taylan, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman gibi isimleri bir araya getiren dizi son bölümüyle merak uyandırdı. Bölüm biter bitmez ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Dizinin yeni bölümünde Görkem'in, Nilay'a iftira atması Ünal ailesini ikiye böler ve aile içinde ciddi tartışmalar yaşanır. Doğa ve Giray cephesinde ise güzel gelişmeler yaşanır. Peki; Show TV ile Kızılcık Şerbeti 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Kızılcık Şerbeti 66. Yeni Bölüm fragmanı! Show TV ile Kızılcık Şerbeti fragmanı yayınlandı mı?

Kızılcık Şerbeti 66. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Son bölümde Görkem'den intikam almaya ant içen Nilay'ın ayağına bunu yapması için büyük bir fırsat gelir. Görkem ve Ömer'in ilişkisini öğrenen Nilay, bunu Pembe'ye anlatır. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Show TV fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızılcık Şerbeti 66. Yeni Bölüm fragmanı! Show TV ile Kızılcık Şerbeti fragmanı yayınlandı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ 65. BÖLÜM İZLE

Show TV ekranlarında yayınlanan Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisi, 65. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

31 Mayıs 2024 Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/kizilcik-serbeti/2875

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Kızılcık Şerbeti 66. Yeni Bölüm fragmanı! Show TV ile Kızılcık Şerbeti fragmanı yayınlandı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ 66. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Cuma günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/kizilcik-serbeti/2875

Kızılcık Şerbeti 66. Yeni Bölüm fragmanı! Show TV ile Kızılcık Şerbeti fragmanı yayınlandı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ 65. BÖLÜM ÖZETİ

Görkem'in, Nilay'a kendisini dövdüğünü söyleyerek iftira atması Ünal ailesini ikiye bölecek, aile içinde ciddi tartışmalara neden olacaktır.

Kızılcık Şerbeti 66. Yeni Bölüm fragmanı! Show TV ile Kızılcık Şerbeti fragmanı yayınlandı mı?

Doğa ve Giray'ın ilişkisi günden güne gelişmekte, Giray her konuda Doğa'ya yardımcı olmaktadır.

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