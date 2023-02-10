Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 10 Şubat 2023 Show TV yayın akışı

Show TV'nin Cuma akşamları izleyicisiyle buluşturduğu dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı yok mu sorusu ile gündemdeki yerini aldı. 10 Şubat 2023 Show TV yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu noktada başrollerinde Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin sevenleri tarafından araştırılan ''Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı yok mu, neden yok?'' soruları 10 Şubat Show TV yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm tarihi ve saati...