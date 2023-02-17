Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı yok mu? 17 Şubat Show TV yayın akışı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, neden yok?

Yüzyılın felaketi depremin ardından televizyonda yayınlar arama kurtarma çalışmalarına yöneldi. Her hafta Cuma günü ekranlara gelen ancak geçtiğimiz hafta yayınlanmayan Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, bu hafta yok mu gibi sorularla araştırılıyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimlerin yer aldığı yapım gündemde. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, neden yok soruları yanıt arıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı yok mu, bugün yayınlanacak mı? İşte, 17 Şubat Show TV yayın akışı ile cevaplar…